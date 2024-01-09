Колишній партнер Мессі та Ібрагімовича потрапив до психіатричної лікарні

Мессі та Лавессі у збірній Аргентини. Фото: mundoalbiceleste.com

Колишній футболіст "ПСЖ" та збірної Аргентини Есекіель Лавессі продовжує відчувати проблеми зі здоров'ям. На цей раз вони пов'язані з його психічним станом.

За інформацією порталу Marca, колишній футболіст загримів у психіатричну лікарню.

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Зазначимо, що 20 грудня в Уругваї Лавессі взагалі госпіталізували. У ЗМІ фігурувала версія про колото-різану рану, отриману через борги, а родина заявляла про травму ключиці та живота після падіння з драбини.

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За інформацією джерел, у Лавессі виникли проблеми із психічним станом, що підтвердили його рідні.

Як стало відомо, що після вживання наркотичних речовин Лавессі почав чути голоси в голові й в нього виникла тривога за своє життя.

Як футболіст Лавессі завершив кар'єру у 2019 році. Грав Аргентинець за "Естудіантес", "Дженоа", "Сан-Лоренсо", "Наполі", "ПСЖ" та китайський "Хебей Чайна Форчук".

Також у Есекіеля за кар'єру 51 матч за збірну Аргентини та дев'ять голів у її складі.

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