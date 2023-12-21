Бывший партнер Месси и Ибрагимовича госпитализирован с колото-резаной раной
Экс-игрок "ПСЖ" Эсекиэль Лавесси попал в больницу. У него колото-резаная рана и перелом ключицы.
Случился инцидент 20 декабря в Уругвае, сообщил Clarin.
Отметим, что Лавесси как игрок прославился выступлениями за "Наполи" и "ПСЖ". При этом у него более 45 матчей за сборную Аргентины.
Также Лавесси играл за "Сан-Лоренсо" и "Эстудиантес", "Хэбэй". Футбольную карьеру он завершил в 2019 году.
Что случилось с Лавесси
Относительно случившегося есть несколько версий: официальная и слухи.
Согласно со слухами, аргентинца могли избить и нанести ножевую колото-резаную рану из-за конфликта, связанного с долгами. Это, якобы, случилось в 5 утра во время вечеринки.
Однако, версию СМИ опровергла полиция и родные игрока.
Полиция округа Мальдонадо пытается разобраться в инциденте, но информация о колото-резаной ране не подтверждена.
Источники в семье Лавесси заявили, что бывший футболист получил бытовую травму. Спортсмен поднимался на лестницу, чтобы заменить лампочку, и упал.
Во время падения Эсекиэль сильно ударился ключицей об мебель. Родственники подтвердили информацию медиков об отсутствии колото-резаной раны.
Отмечается, что Лавесси повредил живот ударом об мебель. Именно эту рану перепутали с колото-резаной.
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