Бывший партнер Месси и Ибрагимовича госпитализирован с колото-резаной раной

Эсекиэль Лавесси и Месси. Фото: CARLOS SARRAF

Экс-игрок "ПСЖ" Эсекиэль Лавесси попал в больницу. У него колото-резаная рана и перелом ключицы.

Случился инцидент 20 декабря в Уругвае, сообщил Clarin.

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Отметим, что Лавесси как игрок прославился выступлениями за "Наполи" и "ПСЖ". При этом у него более 45 матчей за сборную Аргентины.

Также Лавесси играл за "Сан-Лоренсо" и "Эстудиантес", "Хэбэй". Футбольную карьеру он завершил в 2019 году.

Что случилось с Лавесси

Относительно случившегося есть несколько версий: официальная и слухи.

Согласно со слухами, аргентинца могли избить и нанести ножевую колото-резаную рану из-за конфликта, связанного с долгами. Это, якобы, случилось в 5 утра во время вечеринки.

Однако, версию СМИ опровергла полиция и родные игрока.

Полиция округа Мальдонадо пытается разобраться в инциденте, но информация о колото-резаной ране не подтверждена.

Источники в семье Лавесси заявили, что бывший футболист получил бытовую травму. Спортсмен поднимался на лестницу, чтобы заменить лампочку, и упал.

Во время падения Эсекиэль сильно ударился ключицей об мебель. Родственники подтвердили информацию медиков об отсутствии колото-резаной раны.

Отмечается, что Лавесси повредил живот ударом об мебель. Именно эту рану перепутали с колото-резаной.

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