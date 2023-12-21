Колишнього партнера Мессі та Ібрагімовича госпіталізовано з колото-різаною раною
Ексгравець "ПСЖ" Есекіель Лавессі потрапив до лікарні. У нього колото-різана рана та перелом ключиці.
Стався інцидент 20 грудня в Уругваї, повідомив Clarin.
Зазначимо, що Лавессі як гравець прославився виступами за "Наполі" та "ПСЖ". При цьому він має понад 45 матчів за збірну Аргентини.
Також Лавессі грав за "Сан-Лоренсо" та "Естудіантес", "Хебей". Футбольну кар'єру він завершив у 2019 році.
Що трапилося з Лавессі
Щодо того, що трапилося, є кілька версій: офіційна і чутки.
Згідно з чутками, аргентинця могли побити і завдати ножової колото-різаної рани через конфлікт, пов'язаний з боргами. Це нібито трапилося о 5-й ранку під час вечірки.
Проте, версію ЗМІ спростувала поліція та рідні гравці.
Поліція округу Мальдонадо намагається розібратися в інциденті, але інформацію про колото-різану рану не підтверджено.
Джерела у родині Лавессі заявили, що колишній футболіст отримав побутову травму. Спортсмен піднімався на драбину, щоб замінити лампочку і впав.
Під час падіння Есекіель сильно вдарився ключицею об меблі. Родичі підтвердили інформацію медиків про відсутність колото-різаної рани.
Зазначається, що Лавессі пошкодив живіт ударом об меблі. Саме цю рану переплутали з колото-різаною.
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