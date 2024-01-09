Бывший партнер Месси и Ибрагимовича попал в психиатрическую больницу
Бывший футболист "ПСЖ" и сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси продолжает испытывать проблемы со здоровьем. На этот раз они связаны с его психическим состоянием.
По информации портала Marca, бывший футболист загремел в психиатрическую лечебницу.
Отметим, что 20 декабря в Уругвае Лавесси вообще госпитализировали. В СМИ фигурировала версия о колото-резанной ране, полученной из-за долгов, а семья заявляла о травме ключицы и живота после падения с лестницы.
Что случилось с бывшим партнером Месси и Ибрагимовича
По информации источников, у Лавесси возникли проблемы с психическим состоянием, что подтвердили его родные.
Как стало известно, что после употребления наркотических веществ Лавесси начал слышать голоса в голове и у него появилась тревога за свою жизнь.
Как футболист Лавесси завершил карьеру в 2019 году. Играл Аргентинец за "Эстудиантес", "Дженоа", "Сан-Лоренсо", "Наполи", "ПСЖ" и китайский "Хэбэй Чайна Форчук".
Также у Эсекиэля за карьеру 51 матч за сборную Аргентины и девять голов в ее составе.
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