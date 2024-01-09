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Бывший партнер Месси и Ибрагимовича попал в психиатрическую больницу

9 января 2024 21:07
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Агабекян Карен
редактор
Бывший партнер Месси и Ибрагимовича попал в психиатрическую больницу
Месси и Лавесси в сборной Аргентины. Фото: mundoalbiceleste.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист "ПСЖ" и сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси продолжает испытывать проблемы со здоровьем. На этот раз они связаны с его психическим состоянием.

По информации портала Marca, бывший футболист загремел в психиатрическую лечебницу.

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Отметим, что 20 декабря в Уругвае Лавесси вообще госпитализировали. В СМИ фигурировала версия о колото-резанной ране, полученной из-за долгов, а семья заявляла о травме ключицы и живота после падения с лестницы.

Что случилось с бывшим партнером Месси и Ибрагимовича

По информации источников, у Лавесси возникли проблемы с психическим состоянием, что подтвердили его родные.

Как стало известно, что после употребления наркотических веществ Лавесси начал слышать голоса в голове и у него появилась тревога за свою жизнь.

Как футболист Лавесси завершил карьеру в 2019 году. Играл Аргентинец за "Эстудиантес", "Дженоа", "Сан-Лоренсо", "Наполи", "ПСЖ" и китайский "Хэбэй Чайна Форчук".

Также у Эсекиэля за карьеру 51 матч за сборную Аргентины и девять голов в ее составе.

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