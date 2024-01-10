Конфликт Месси с ПСЖ вышел на новый уровень
Руководство французского "ПСЖ" болезненно отреагировало на интервью Лионеля Месси, в котором он раскритиковал атмосферу в парижском клубе. Нассер Аль-Хелайфи считает поведение аргентинца позорным.
Президент "ПСЖ" уже несколько раз негативно прокомментировал слова Месси, сообщает Le Parisien.
Лионель Месси провел в "ПСЖ" два года после ухода из "Барселоны" летом-2021. Он забил 22 гола в 58 матчах и помог парижанам завоевать несколько трофеев, однако в конце своего пребывания в клубе поссорился с болельщиками и руководством.
Месси отказал "ПСЖ" в продлении контракта и заявил, что обстановка в клубе является токсичной. По мнению аргентинца, без стратегии развития парижане не сумеют выполнить свою мечту и победить в Лиге чемпионов.
Реакция "ПСЖ" на слова Месси
Эти высказывания настолько разозлили Нассера Аль-Хелайфи, что президент "ПСЖ" до сих пор критикует Лионеля Месси. Глава клуба недавно заявил, что аргентинец ведет себя неуважительно и некрасиво по отношению к "ПСЖ".
"Он хороший футболист и неплохой человек, но мне не нравится, когда люди так себя ведут. Не нужно так отзываться о клубе, который тебе много дал, после ухода. Великие спортсмены так не поступают", — заявил Нассер Аль-Хелайфи.
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