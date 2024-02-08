Месси разочаровал китайских болельщиков и задумался о завершении карьеры

Лионель Месси и Жорди Альба на тренировке. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Американский футбольный клуб "Интер Майами" продолжает предсезонное турне по Азии. Команда Херардо Мартино столкнулась с сильной критикой болельщиков из-за Лионеля Месси.

Аргентинская звезда "Интера" почти не играет в товарищеских матчах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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Предсезонное турне "Интер Майами" получается неудачным. Сначала команда проиграла "Аль-Насру", в составе которого не оказалось травмированного Криштиану Роналду, со счетом 0:6. Затем американцы обыграли в Гонконге местную сборную со счетом 4:1. А накануне подопечные "Тата" Мартино уступили по пенальти японскому "Виссел Кобе" (3:4).

Болельщики на матче "Интер Майами". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Болельщики заполнили стадионы во время этих матчей. Они хотели увидеть на поле Лионеля Месси, но аргентинец практически не играл из-за травмы бедра. Китайские и японские поклонники футбола раскритиковали "Интер" и самого Месси в социальных сетях. Часть болельщиков требует вернуть деньги за билеты.

"Любой, кто меня знает, подтвердит, что я всегда хочу играть в каждом матче и стараюсь изо всех сил в любой игре. И особенно в этих поединках, ведь мы приехали издалека и хотим порадовать болельщиков", — написал Месси.

Лионель Месси во время матча. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Завершение карьеры Месси

Также аргентинец осторожно подтвердил, что действительно задумывается об уходе из футбола. Соглашение аргентинца с "Интером" действует до декабря 2025 года. Не исключено, что этот контракт станет последним в карьере 36-летнего Лео Месси.

Летом 2024-го года пройдет Кубок Америки, после завершения которого аргентинец уйдет из национальной сборной. Через полтора года после этого он может "повесить бутсы на гвоздь".

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