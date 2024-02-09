Трубін готується до нового трансферу — Бенфіка прийняла рішення

Анатолій Трубін під час матчу за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" вирішила продати влітку декілька футболістів. Одним із них може стати воротар Анатолій Трубін.

"Орли" збираються заробити велику суму на відході гравців, повідомляє O Jogo.

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"Бенфіка" бореться зі "Спортингом" та "Порту" за чемпіонський титул у чемпіонаті Португалії та пряме потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів. Фінансове становище "орлів" в останній гол погіршилося і влітку керівництво "Бенфіки" збирається продати кілька гравців, щоб виправити ситуацію.

Анатолій Трубін святкує перемогу. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куди піде Трубін

Успішна гра українського голкіпера у складі португальського клубу привернула до нього увагу багатьох європейських грандів. Відомо, хто Анатолієм Трубіним цікавиться мюнхенська "Баварія", а також англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі". Поступово список таких клубів зростає.

Португальські журналісти повідомили, що "Бенфіка" може отримати пропозицію щодо Трубіна від мадридського "Атлетико". Контракт Анатолія із "орлами" діє до літа 2028 року. Це означає, що клуб з Лісабона може встановити будь-яку трансферну вартість свого голкіпера. "Бенфіка" хоче отримати за нього щонайменше 35 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін провів 25 матчів у всіх турнірах у складі "Бенфіки".

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