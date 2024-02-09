Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін готується до нового трансферу — Бенфіка прийняла рішення arrow

Трубін готується до нового трансферу — Бенфіка прийняла рішення

9 лютого 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін готується до нового трансферу — Бенфіка прийняла рішення
Анатолій Трубін під час матчу за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальська "Бенфіка" вирішила продати влітку декілька футболістів. Одним із них може стати воротар Анатолій Трубін.

"Орли" збираються заробити велику суму на відході гравців, повідомляє O Jogo.

Читайте також:

"Бенфіка" бореться зі "Спортингом" та "Порту" за чемпіонський титул у чемпіонаті Португалії та пряме потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів. Фінансове становище "орлів" в останній гол погіршилося і влітку керівництво "Бенфіки" збирається продати кілька гравців, щоб виправити ситуацію.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін святкує перемогу. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куди піде Трубін

Успішна гра українського голкіпера у складі португальського клубу привернула до нього увагу багатьох європейських грандів. Відомо, хто Анатолієм Трубіним цікавиться мюнхенська "Баварія", а також англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі". Поступово список таких клубів зростає.

Португальські журналісти повідомили, що "Бенфіка" може отримати пропозицію щодо Трубіна від мадридського "Атлетико". Контракт Анатолія із "орлами" діє до літа 2028 року. Це означає, що клуб з Лісабона може встановити будь-яку трансферну вартість свого голкіпера. "Бенфіка" хоче отримати за нього щонайменше 35 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін провів 25 матчів у всіх турнірах у складі "Бенфіки".

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Стало відомо, коли Ліонель Мессі може завершити кар'єру

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков назвав лідера команди, завдяки якому вона бореться за чемпіонство.

спорт
футбол
Футбол трансфери
Бенфіка
Анатолій Трубін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Актуальне по темі