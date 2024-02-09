Динамо потеряло игрока из-за тяжелой травмы во время товарищеского матча

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Футболисты киевского "Динамо" одержали убедительную победу на сборах в Турции. Однако при этом столичная команда потеряла одного из футболистов из-за травмы.

Защитник "Динамо" был вынужден досрочно покинуть поле, сообщает портал Новини.LIVE.

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Киевское "Динамо" сыграло свой шестой поединок на сборах в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2023/2024. Подопечные Александра Шовковского одержали вторую победу при четырех поражениях. Столичные футболисты разгромили латвийскую команду "Лиепая" со счетом 5:2. За "Динамо" забили голы Царенко, Дячук, Супряга, Караваев и Ванат.

Кристиан Биловар в игре за "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Травма футболиста "Динамо"

Однако киевская команда потеряла футболиста, на которого во второй части сезона рассчитывает тренерский штаб. Универсальный защитник Кристиан Биловар во втором тайме столкнулся с соперником и не сумел продолжить игру.

На поле вышли врачи "Динамо", которые помогли 23-летнему футболисту уйти в раздевалку. Кристиану разбили голову в игровом эпизоде поединка. Степень тяжести травмы пока не известна, однако в ближайших матчах не стоит ждать появление Биловара на поле.

Кристиан Биловар узодит с поля. Скриншот YouTube

В сезоне 2023/2024 Кристиан Биловар сыграл за "Динамо" четыре матча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Свой следующий товарищеский матч "Динамо" сыграет в пятницу, девятого февраля, против северомакедонской команды "Шкендия".

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