Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо потеряло игрока из-за тяжелой травмы во время товарищеского матча arrow

Динамо потеряло игрока из-за тяжелой травмы во время товарищеского матча

9 февраля 2024 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо потеряло игрока из-за тяжелой травмы во время товарищеского матча
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/krisbilovar4/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты киевского "Динамо" одержали убедительную победу на сборах в Турции. Однако при этом столичная команда потеряла одного из футболистов из-за травмы. 

Защитник "Динамо" был вынужден досрочно покинуть поле, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Киевское "Динамо" сыграло свой шестой поединок на сборах в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2023/2024. Подопечные Александра Шовковского одержали вторую победу при четырех поражениях. Столичные футболисты разгромили латвийскую команду "Лиепая" со счетом 5:2. За "Динамо" забили голы Царенко, Дячук, Супряга, Караваев и Ванат. 

Кристиан Биловар
Кристиан Биловар в игре за "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Травма футболиста "Динамо" 

Однако киевская команда потеряла футболиста, на которого во второй части сезона рассчитывает тренерский штаб. Универсальный защитник Кристиан Биловар во втором тайме столкнулся с соперником и не сумел продолжить игру. 

На поле вышли врачи "Динамо", которые помогли 23-летнему футболисту уйти в раздевалку. Кристиану разбили голову в игровом эпизоде поединка. Степень тяжести травмы пока не известна, однако в ближайших матчах не стоит ждать появление Биловара на поле. 

Кристиан Биловар
Кристиан Биловар узодит с поля. Скриншот YouTube

В сезоне 2023/2024 Кристиан Биловар сыграл за "Динамо" четыре матча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. 

Свой следующий товарищеский матч "Динамо" сыграет в пятницу, девятого февраля, против северомакедонской команды "Шкендия". 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри. 

Стало известно, когда Лионель Месси может завершить карьеру

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

спорт
футбол
Динамо
товарищеские матчи
Кристиан Биловар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме