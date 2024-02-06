Челсі виплатить Почеттіно 10 млн фунтів через дострокове звільнення

Маурісіо Почеттіно дякує арбітрам. Фото: REUTERS/Carl Recine

Лондонському футбольному клубу "Челсі" доведеться виплатити солідну компенсацію головному тренеру команди Маурісіо Почеттіно. Останнім часом посилилися чутки про те, що наставника буде звільнено наприкінці сезону.

За умовами контракту керівництво "Челсі" буде змушене виплатити аргентинцю відступні, повідомляє Daily Mail.

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Сезон 2023/2024 виходить невдалим для "Челсі". Лондонська команда, яка не бере участі в Лізі чемпіонів, набрала лише 31 очок у 21 матчі англійської Прем'єр-ліги. "Сині" опинилися на 11 місці у турнірній таблиці, що не відповідає амбіціям керівництва клубу.

Маурісіо Почеттіно незадоволений результатами команди. Фото: REUTERS/David Klein

Звільнення Почеттіно

Головному тренеру "Челсі" поставили умову, згідно з якою столична команда має фінішувати у першій четвірці АПЛ. Якщо цього не станеться, 51-річного наставника буде достроково звільнено, хоча його контракт діє до літа 2025 року.

У контракті аргентинця з "Челсі" є пункт, згідно з яким клуб зобов'язаний виплатити тренеру 10 мільйонів фунтів стерлінгів у разі дострокової відставки. Це поширена практика серед клубів АПЛ, які регулярно втрачають великі гроші після звільнення наставників.

При цьому "Челсі" намітила фінансові проблеми через те, що команда йде в середині турнірної таблиці. Не виключено, що для виплати компенсації тренеру "синім" доведеться продати когось із гравців.

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