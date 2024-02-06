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Челси выплатит Почеттино 10 млн фунтов из-за досрочного увольнения

6 февраля 2024 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси выплатит Почеттино 10 млн фунтов из-за досрочного увольнения
Маурисио Почеттино благодарит арбитров. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонскому футбольному клубу "Челси" придется выплатить солидную компенсацию главному тренеру команды Маурисио Почеттино. В последнее время усилились слухи о том, что наставник будет уволен в конце сезона. 

По условиям контракта руководство "Челси" будет вынуждено выплатить аргентинцу отступные, сообщает Daily Mail

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Сезон 2023/2024 получается неудачным для "Челси". Лондонская команда, которая не участвует в Лиге чемпионов, набрала всего 31 очков в 21 матче английской Премьер-лиги. "Синие" оказались на 11 месте в турнирной таблице, что не соответствует амбициям руководства клуба. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино недоволен результатами команды. Фото: REUTERS/David Klein

Увольнение Почеттино 

Главному тренеру "Челси" поставили условие, согласно которому столичная команда должна финишировать в первой четверке АПЛ. Если этого не произойдет, 51-летний наставник будет досрочно уволен, хотя его контракт действует до лета 2025 года. 

В контракте аргентинца с "Челси" есть пункт, согласно которому клуб обязан выплатить тренеру 10 миллионов фунтов стерлингов в случае досрочной отставки. Это распространенная практика среди клубов АПЛ, которые регулярно теряют большие деньги после увольнения наставников. 

При этом у "Челси" наметились финансовые проблемы из-за того, что команда идет в середине турнирной таблицы. Не исключено, что для выплаты компенсации тренеру "синим" придется продать кого-то из игроков.  

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

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спорт
футбол
Челси
Маурисио Почеттино
тренер

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