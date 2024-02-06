Челси выплатит Почеттино 10 млн фунтов из-за досрочного увольнения

Маурисио Почеттино благодарит арбитров. Фото: REUTERS/Carl Recine

Лондонскому футбольному клубу "Челси" придется выплатить солидную компенсацию главному тренеру команды Маурисио Почеттино. В последнее время усилились слухи о том, что наставник будет уволен в конце сезона.

По условиям контракта руководство "Челси" будет вынуждено выплатить аргентинцу отступные, сообщает Daily Mail.

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Маурисио Почеттино недоволен результатами команды. Фото: REUTERS/David Klein

Увольнение Почеттино

Главному тренеру "Челси" поставили условие, согласно которому столичная команда должна финишировать в первой четверке АПЛ. Если этого не произойдет, 51-летний наставник будет досрочно уволен, хотя его контракт действует до лета 2025 года.

В контракте аргентинца с "Челси" есть пункт, согласно которому клуб обязан выплатить тренеру 10 миллионов фунтов стерлингов в случае досрочной отставки. Это распространенная практика среди клубов АПЛ, которые регулярно теряют большие деньги после увольнения наставников.

При этом у "Челси" наметились финансовые проблемы из-за того, что команда идет в середине турнирной таблицы. Не исключено, что для выплаты компенсации тренеру "синим" придется продать кого-то из игроков.

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