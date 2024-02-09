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Матвиенко может перейти из Шахтера в известный немецкий клуб

9 февраля 2024 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко может перейти из Шахтера в известный немецкий клуб
Николай Матвиенко перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко сохраняет шансы на трансфер в другой клуб. В услугах опытного футболиста заинтересовалась команда из немецкой Бундеслиги. 

Матвиенко уже несколько лет находится "на радарах" европейских клубов, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild

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Еще летом прошлого года Николай Матвиенко мог перейти в "Брайтон". Английскую команду тренирует бывший наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, которому прекрасно известны возможности украинского защитника. Однако трансфер так и не произошел, хотя игроком интересовались и другие клубы. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко в игре Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Недавно 27-летний Матвиенко продлил контракт с "Шахтером" до лета 2027 года, однако Николай может перейти в другой клуб уже через несколько месяцев. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 20 млн евро. 

Какой клуб заинтересован в Матвиенко

Дортмундская "Боруссия" летом может остаться сразу без двух центральных защитников. Тренерский штаб не рассчитывает на Никласа Зюле, а Матс Хуммельс готов сменить команду по собственной инициативе. 

"Боруссия" заинтересовалась Матвиенко по мотивам выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов, где Николай провел несколько хороших матчей. Украинец является главным претендентом на трансфер в немецкий клуб. 

В сезоне 2023/2024 Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и получил три желтые карточки. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

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Николай Матвиенко

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