Матвиенко может перейти из Шахтера в известный немецкий клуб
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко сохраняет шансы на трансфер в другой клуб. В услугах опытного футболиста заинтересовалась команда из немецкой Бундеслиги.
Матвиенко уже несколько лет находится "на радарах" европейских клубов, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.
Еще летом прошлого года Николай Матвиенко мог перейти в "Брайтон". Английскую команду тренирует бывший наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, которому прекрасно известны возможности украинского защитника. Однако трансфер так и не произошел, хотя игроком интересовались и другие клубы.
Недавно 27-летний Матвиенко продлил контракт с "Шахтером" до лета 2027 года, однако Николай может перейти в другой клуб уже через несколько месяцев. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 20 млн евро.
Какой клуб заинтересован в Матвиенко
Дортмундская "Боруссия" летом может остаться сразу без двух центральных защитников. Тренерский штаб не рассчитывает на Никласа Зюле, а Матс Хуммельс готов сменить команду по собственной инициативе.
"Боруссия" заинтересовалась Матвиенко по мотивам выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов, где Николай провел несколько хороших матчей. Украинец является главным претендентом на трансфер в немецкий клуб.
В сезоне 2023/2024 Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и получил три желтые карточки.
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