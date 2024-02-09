Матвієнко може перейти із Шахтаря у відомий німецький клуб

Микола Матвієнко перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зберігає шанси на трансфер до іншого клубу. У послугах досвідченого футболіста зацікавилася команда із німецької Бундесліги.

Матвієнко вже кілька років перебуває "на радарах" європейських клубів, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

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Ще влітку минулого року Микола Матвієнко міг перейти до "Брайтона". Англійську команду тренує колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, якому чудово відомі можливості українського захисника. Однак трансфер так і не стався, хоч гравцем цікавилися й інші клуби.

Микола Матвієнко у грі Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Нещодавно 27-річний Матвієнко продовжив контракт із "Шахтарем" до літа 2027 року, проте Микола може перейти до іншого клубу вже за декілька місяців. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 20 млн євро.

Який клуб зацікавлений у Матвієнко

Дортмундська "Боруссія" влітку може залишитися одразу без двох центральних захисників. Тренерський штаб не розраховує на Нікласа Зюле, а Матс Хуммельс готовий змінити команду з власної ініціативи.

"Боруссія" зацікавилася Матвієнком за мотивами виступу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, де Микола провів кілька добрих матчів. Українець є головним претендентом на трансфер до німецького клубу.

У сезоні 2023/2024 Микола Матвієнко провів за "Шахтар" 16 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи та отримав три жовті картки.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

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