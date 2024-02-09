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Матвієнко може перейти із Шахтаря у відомий німецький клуб

9 лютого 2024 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матвієнко може перейти із Шахтаря у відомий німецький клуб
Микола Матвієнко перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зберігає шанси на трансфер до іншого клубу. У послугах досвідченого футболіста зацікавилася команда із німецької Бундесліги.

Матвієнко вже кілька років перебуває "на радарах" європейських клубів, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

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Ще влітку минулого року Микола Матвієнко міг перейти до "Брайтона". Англійську команду тренує колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, якому чудово відомі можливості українського захисника. Однак трансфер так і не стався, хоч гравцем цікавилися й інші клуби.

Микола Матвієнко
Микола Матвієнко у грі Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Нещодавно 27-річний Матвієнко продовжив контракт із "Шахтарем" до літа 2027 року, проте Микола може перейти до іншого клубу вже за декілька місяців. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 20 млн євро.

Який клуб зацікавлений у Матвієнко

Дортмундська "Боруссія" влітку може залишитися одразу без двох центральних захисників. Тренерський штаб не розраховує на Нікласа Зюле, а Матс Хуммельс готовий змінити команду з власної ініціативи.

"Боруссія" зацікавилася Матвієнком за мотивами виступу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, де Микола провів кілька добрих матчів. Українець є головним претендентом на трансфер до німецького клубу.

У сезоні 2023/2024 Микола Матвієнко провів за "Шахтар" 16 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи та отримав три жовті картки.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Син Андрія Шевченка може зіграти за молодіжну збірну України з футболу

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Микола Матвієнко

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