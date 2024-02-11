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Украинский футболист будет играть в оккупированном Крыму

11 февраля 2024 08:58
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Агабекян Карен
редактор
Украинский футболист будет играть в оккупированном Крыму
Евгений Радченко. Фото: "Океан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский футболист Евгений Радченко после начала полномасштабного вторжения в Украину оставался без клуба. Как стало известно, теперь он будет играть в оккупированном Крыму.

Радченко будет выступать в Крыму за "Океан", сообщила пресс-служба клуба.

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Новичок "Океана" никогда не выделялся как футболист с претензиями на статус хорошего. Поэтому воспитанник харьковского футбола играл за свою карьеру в "Металлисте-2", "Вовчанске" и "Геоиосе". Как видим, в УПЛ футболист ранее не выступал.

Крымский "Океан" представил Радченко как игрока с российским паспортом.

Футболист до полномасштабного вторжения в Украину играл за "Волчанск", а затем стал свободным агентом и пропала информация о том, где он находился.

Основанный в 1978 году "Океан" играет матчи чемпионата России в оккупированной Керчи.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

Крым
футбол
оккупация
российское гражданство

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