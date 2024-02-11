Украинский футболист будет играть в оккупированном Крыму

Евгений Радченко. Фото: "Океан"

Украинский футболист Евгений Радченко после начала полномасштабного вторжения в Украину оставался без клуба. Как стало известно, теперь он будет играть в оккупированном Крыму.

Радченко будет выступать в Крыму за "Океан", сообщила пресс-служба клуба.

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Новичок "Океана" никогда не выделялся как футболист с претензиями на статус хорошего. Поэтому воспитанник харьковского футбола играл за свою карьеру в "Металлисте-2", "Вовчанске" и "Геоиосе". Как видим, в УПЛ футболист ранее не выступал.

Крымский "Океан" представил Радченко как игрока с российским паспортом.

Футболист до полномасштабного вторжения в Украину играл за "Волчанск", а затем стал свободным агентом и пропала информация о том, где он находился.

Основанный в 1978 году "Океан" играет матчи чемпионата России в оккупированной Керчи.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

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