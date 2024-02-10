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Бывший футболист Динамо ярко дебютировал в новом клубе

10 февраля 2024 07:22
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Агабекян Карен
редактор
Бывший футболист Динамо ярко дебютировал в новом клубе
Жерсон Родригеш в "Словане". Фото: "Слован"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Принадлежащий киевскому "Динамо" вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригеш дебютировал в новом клубе. Футболист перебрался в чемпионат Словакии.

Форвард стал футболистом "Слована" из Братиславы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Жерсон Родригеш в "Словане". Фото: "Слован"

Дебют Родригеша за словаков

Первое появление Родригеша на поле состоялось на 72-й минуте товарищеского матча с "Жилиной".

Через 10 минут после выхода на поле Жерсон отдал результативный пас на бывшего игрока ряда украинских клубов Джабу Канкаву. Затем на 90-й минуте люксембуржец реализовал пенальти.

После 24 февраля 2024 года Родригеш воспользовался аннексом ФИФА и с того момента играет в бесплатных арендах. "Динамо" от переходов люксембуржца ничего не зарабатывает.

Ранее "Слован" попал в скандал. Клуб тайком провел товарищеский матч с московским "Динамо". Из-за этого от спарринга с ними отказалась чешская "Славия". Команда из Праги пообещала собрать деньги на помощь Украине.

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

футбол
Словакия
Динамо
Футбол трансферы

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