Бывший футболист Динамо ярко дебютировал в новом клубе
Принадлежащий киевскому "Динамо" вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригеш дебютировал в новом клубе. Футболист перебрался в чемпионат Словакии.
Форвард стал футболистом "Слована" из Братиславы, сообщил портал Новини.LIVE.
Дебют Родригеша за словаков
Первое появление Родригеша на поле состоялось на 72-й минуте товарищеского матча с "Жилиной".
Через 10 минут после выхода на поле Жерсон отдал результативный пас на бывшего игрока ряда украинских клубов Джабу Канкаву. Затем на 90-й минуте люксембуржец реализовал пенальти.
После 24 февраля 2024 года Родригеш воспользовался аннексом ФИФА и с того момента играет в бесплатных арендах. "Динамо" от переходов люксембуржца ничего не зарабатывает.
Ранее "Слован" попал в скандал. Клуб тайком провел товарищеский матч с московским "Динамо". Из-за этого от спарринга с ними отказалась чешская "Славия". Команда из Праги пообещала собрать деньги на помощь Украине.
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