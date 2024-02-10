Колишній футболіст Динамо яскраво дебютував у новому клубі

Жерсон Родрігеш у "Словані". Фото: "Слован"

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш, який належить київському "Динамо", дебютував у новому клубі. Футболіст перебрався до чемпіонату Словаччини.

Форвард став футболістом "Слована" із Братислави, повідомив портал Новини.LIVE.

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Жерсон Родрігеш у "Словані". Фото: "Слован"

Дебют Родрігеша за словаків

Перша поява Родрігеша на полі відбулася на 72-й хвилині товариського матчу з "Жиліною".

За 10 хвилин після виходу на поле Жерсон віддав результативний пас на колишнього гравця низки українських клубів Джабу Канкаву. Потім на 90-й хвилині люксембуржець реалізував пенальті.

Після 24 лютого 2024 Родрігеш скористався анексом ФІФА і з того моменту грає у безплатних орендах. "Динамо" від переходів люксембуржця нічого не заробляє.

Раніше "Слован" потрапив у скандал. Клуб потай провів товариський матч із московським "Динамо". Через це від спарингу з ними відмовилася чеська "Славія". Команда із Праги натомість пообіцяла зібрати гроші на допомогу Україні.

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