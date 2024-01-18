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Кадыровцы в Мариуполе убили экс-главу пресс-службы РФС — активист

18 января 2024 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кадыровцы в Мариуполе убили экс-главу пресс-службы РФС — активист
Андрей Малосолов на матче ЦСКА. Фото: instagram.com/malosolov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный российский журналист и футбольный болельщик Андрей Малосолов скончался после поездки во временно оккупированный Мариуполь. Во время конфликта с представителями батальона "Ахмат" он получил травму, которая оказалась не совместимая с жизнью. 

Малосолов еще с 2014 года поддерживал войну против Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на активиста Виталия Овчаренко

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Андрей Малосолов отправился в Мариуполь весной 2022 года. Он собирался сделать сюжет для российских пропагандистских СМИ во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям. 

Андрей Малосолов
Андрей Малосолов во время интервью. Фото: instagram.com/malosolov/

Во время этого мероприятия у Малосолова возник конфликт с так называемыми кадыровцами. Началась драка, в результате которой журналист после сильного удара упал и ударился головой. Он сумел подняться и даже успел вернуться в Москву, где и скончался от последствий полученной травмы. 

Чем известен Малосолов 

Бывший глава пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) был одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Андрей Малосолов работал корреспондентом на большинстве военных конфликтов, которые начинала Россия, включая боевые действия в Чечне. 

Малосолов был обвинен в унижении человеческого достоинства после того, как в 2019 году назвал бразильского футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано "обезьяной". Однако суд ограничил наказание журналиста штрафом. 

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война
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футбол
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