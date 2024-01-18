Кадыровцы в Мариуполе убили экс-главу пресс-службы РФС — активист

Андрей Малосолов на матче ЦСКА. Фото: instagram.com/malosolov/

Известный российский журналист и футбольный болельщик Андрей Малосолов скончался после поездки во временно оккупированный Мариуполь. Во время конфликта с представителями батальона "Ахмат" он получил травму, которая оказалась не совместимая с жизнью.

Малосолов еще с 2014 года поддерживал войну против Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на активиста Виталия Овчаренко.

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Андрей Малосолов отправился в Мариуполь весной 2022 года. Он собирался сделать сюжет для российских пропагандистских СМИ во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям.

Андрей Малосолов во время интервью. Фото: instagram.com/malosolov/

Во время этого мероприятия у Малосолова возник конфликт с так называемыми кадыровцами. Началась драка, в результате которой журналист после сильного удара упал и ударился головой. Он сумел подняться и даже успел вернуться в Москву, где и скончался от последствий полученной травмы.

Чем известен Малосолов

Бывший глава пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) был одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Андрей Малосолов работал корреспондентом на большинстве военных конфликтов, которые начинала Россия, включая боевые действия в Чечне.

Малосолов был обвинен в унижении человеческого достоинства после того, как в 2019 году назвал бразильского футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано "обезьяной". Однако суд ограничил наказание журналиста штрафом.

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