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Кадировці у Маріуполі вбили ексглаву пресслужби РФС — активіст

18 січня 2024 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кадировці у Маріуполі вбили ексглаву пресслужби РФС — активіст
Андрій Малосолов на матчі ЦСКА. Фото: instagram.com/malosolov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий російський журналіст та футбольний уболівальник Андрій Малосолов помер після поїздки до тимчасово окупованого Маріуполя. Під час конфлікту з представниками батальйону "Ахмат" він отримав травму, яка виявилася несумісною із життям.

Малосолов ще з 2014 року підтримував війну проти України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на активіста Віталія Вівчаренка.

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Андрій Малосолов вирушив до Маріуполя навесні 2022 року. Він мав намір зробити сюжет для російських пропагандистських ЗМІ під час роздачі гуманітарної допомоги мирним жителям.

Андрій Малосолов
Андрій Малосолов під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/malosolov/

Під час цього заходу у Малосолова виник конфлікт із так званими кадировцями. Почалася бійка, внаслідок якої журналіст після сильного удару впав та вдарився головою. Він зумів піднятися і навіть встиг повернутися до Москви, де й помер від наслідків травми.

Чим відомий Малосолов

Колишній глава пресслужби Російського футбольного союзу (РФС) був одним із творців Всеросійського об'єднання вболівальників. Андрій Малосолов працював кореспондентом на більшості військових конфліктів, які розпочинала Росія, включаючи бойові дії у Чечні.

Малосолова було звинувачено у приниженні людської гідності після того, як у 2019 році назвав бразильського футболіста московського "Спартака" Луїса Адріано "мавпою". Проте суд обмежив покарання журналіста штрафом.

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війна
спорт
футбол
Маріуполь
РФС

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