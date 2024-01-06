На фронті загинув вболівальник відомого закордонного клубу

Светослав Славков. Фото: Facebook

У битві за Україну під Куп’янськом загинув болгарський футбольний фанат клубу "Левські Софія" Светослав Славков. Небайдужі болгари зібрали йому кошти на спорядження, і 31-річний хлопець добровільно вирушив в Україну.

Про це повідомляє "Карпатська Січ", передає Новини.LIVE.

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Славков був добровольцем 40-го окремого стрілецького батальйону "Кодак" у складі ЗСУ. Захищав Україну він з листопада.

Про загибель мужнього воїна стало відомо 4 січня.

"Наш хлопчик Светльо загинув на полі бою в Україні. Один із небагатьох промінчиків на тлі пануючої болгарської пасивності. Не так багато було тих, хто зрозумів, чому насправді цей молодий болгарський хлопець пішов воювати в Україну. Він боровся не тільки за свободу цієї країни та її багатостраждального народу. Він боровся за свободу Болгарії, за безпеку та мир усіх нас… Бо Светльо чудово знав, що Україна — це останній бар’єр у Європі проти клятого окупанта. І він був готовий віддати все, щоб відстояти українську справу. І віддав", — пише болгарин Евлоги Станчев.

Светльо все розумів про окупантів

Відомо, що він брав участь у боях на різних напрямках, зокрема під Авдіївкою. Друзі повідомляють, що ультрас розумів, що Україна — це останній кордон в Європі проти країни-терориста.

"Він боровся не тільки за свободу цієї країни та її страждального народу. Він боровся за свободу Болгарії, за безпеку та мир усіх нас... Бо Світльо чудово знав, що Україна — це останній бар'єр в Європі проти клятого окупанта. І він був готовий віддати все, щоб відстояти українську справу", — пишуть його болгарські друзі.

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