На фронте погиб болельщик известного зарубежного клуба

Светослав Славков. Фото: Facebook

В битве за Украину под Купянском погиб болгарский футбольный фанат клуба "Левски София" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали ему средства на снаряжение, и 31-летний парень добровольно отправился в Украину.

Об этом сообщает "Карпатская Сечь", передает Новини.LIVE.

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"Наш мальчик Светло погиб на поле боя в Украине. Один из немногих лучиков на фоне господствующей болгарской пассивности. Не так много было тех, кто понял, почему на самом деле этот молодой болгарский парень пошел воевать в Украину. Он боролся не только за свободу этой страны и ее многострадального народа, он боролся за свободу Болгарии, за безопасность и мир всех нас… Потому что Светло прекрасно знал, что Украина — это последний барьер в Европе против проклятого оккупанта, и он был готов отдать все, чтобы отстоять украинское дело", — пишет болгарин Евлоги Станчев.

Светло все понимал об оккупантах

Известно, что он участвовал в боях по разным направлениям, в частности под Авдеевкой. Друзья сообщают, что ультрас понимал, что Украина — это последняя граница в Европе против страны-террориста.

"Он боролся не только за свободу этой страны и ее страдальческого народа. Он боролся за свободу Болгарии, за безопасность и мир всех нас... Потому что Светло прекрасно знал, что Украина — это последний барьер в Европе против проклятого оккупанта. И он был готов отдать все, чтобы отстоять украинское дело", — пишут его болгарские друзья.

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