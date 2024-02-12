В Німеччині жорстоко вбили 17-річного гравця збірної України, ще один у реанімації
У німецькому Дюссельдорфі був скоєний напад на гравців юніорської збірної України до 17 років. Причиною стала їхня національна приналежність.
Про вбивство повідомила Федерація баскетболу Києва.
Чому вбили українських спортсменів
За інформацією джерела, увечері 10 лютого в Дюссельдорфі напали на гравців юніорської збірної України Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. На них напали через те, що вони є українцями.
За різними даними від діаспори в соцмережах, нападниками була група арабських емігрантів. Вони побили та різали хлопців ножами.
Єрмаков від отриманих травм помер, а Козаченко опинився в реанімації.
Джерело додало, що місцева поліція відкрила кримінальне провадження й працює зі свідками.
Обидва баскетболісти в Німеччині грали за молодіжну команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні із шаблею Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.
Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.
Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.
Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.
Український футболіст отримав російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.
Читайте Новини.LIVE!