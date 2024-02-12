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В Німеччині жорстоко вбили 17-річного гравця збірної України, ще один у реанімації

12 лютого 2024 08:27
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Агабекян Карен
редактор
В Німеччині жорстоко вбили 17-річного гравця збірної України, ще один у реанімації
Загиблий Володимир Єрмаков. Фото: ФБУ
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Агабекян Карен
редактор

У німецькому Дюссельдорфі був скоєний напад на гравців юніорської збірної України до 17 років. Причиною стала їхня національна приналежність.

Про вбивство повідомила Федерація баскетболу Києва.

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За інформацією джерела, увечері 10 лютого в Дюссельдорфі напали на гравців юніорської збірної України Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. На них напали через те, що вони є українцями.

За різними даними від діаспори в соцмережах, нападниками була група арабських емігрантів. Вони побили та різали хлопців ножами.

Єрмаков від отриманих травм помер, а Козаченко опинився в реанімації.

Джерело додало, що місцева поліція відкрила кримінальне провадження й працює зі свідками.

Обидва баскетболісти в Німеччині грали за молодіжну команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні із шаблею Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст отримав російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.

Німеччина
вбивство
араби
Баскетбол
Збірна України з баскетболу

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