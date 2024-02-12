В Німеччині жорстоко вбили 17-річного гравця збірної України, ще один у реанімації

Загиблий Володимир Єрмаков. Фото: ФБУ

У німецькому Дюссельдорфі був скоєний напад на гравців юніорської збірної України до 17 років. Причиною стала їхня національна приналежність.

Про вбивство повідомила Федерація баскетболу Києва.

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За інформацією джерела, увечері 10 лютого в Дюссельдорфі напали на гравців юніорської збірної України Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. На них напали через те, що вони є українцями.

За різними даними від діаспори в соцмережах, нападниками була група арабських емігрантів. Вони побили та різали хлопців ножами.

Єрмаков від отриманих травм помер, а Козаченко опинився в реанімації.

Джерело додало, що місцева поліція відкрила кримінальне провадження й працює зі свідками.

Обидва баскетболісти в Німеччині грали за молодіжну команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.

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