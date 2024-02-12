Трансфер Забарного до відомого клубу може відбутися вже влітку — деталі

Ілля Забарний у матчі з "Фулгемом". Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Англійський "Борнмут" збирається продати кілька футболістів стартового складу у разі пониження у класі за підсумками сезону. Одним із них стане захисник збірної України Ілля Забарний.

У послугах молодого гравця зацікавлено декілька команд із різних європейських ліг, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Команда Андоні Іраоли бореться за право зберегти прописку в елітному дивізіоні англійської Прем'єр-ліги. За підсумками 23 матчів "Борнмут" посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ сезону 2023/2024. Від зони перехідних матчів команду відокремлюють вісім очок.

Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters/John Sibley

Якщо "Борнмут" зазнає фіаско у боротьбі за виживання, клубу доведеться продати частину своїх футболістів. У контракті деяких гравців записано, що вони не згодні виступати у Чемпіоншипі. Одним із тих, кого можуть продати "вишні", є захисник збірної України.

Трансфер Забарного до топклубу

У послугах 21-річного гравця, який цього сезону грає практично без замін, зацікавлено одразу кілька клубів. "Баварія" вже подавала запит до "Борнмута" щодо українського футболіста. Проте мюнхенці можуть змінити тренера цього літа, і тоді трансфер Забарного опиниться під питанням.

Також відомо про інтерес французького "Марселя" до Іллі. Конкуренцію "Олімпіку" готовий скласти й англійський "Ліверпуль". Він розпочне переговори після того, як стане відомо, хто очолить "червоних" після відходу Юргена Клоппа.

У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний зіграв за "Борнмут" 25 матчів, у яких отримав три жовті картки.

Нагадаємо, у Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

Тим часом колишній футболіст київського "Динамо" змінив команду та яскраво дебютував у новому чемпіонаті.

А донецький "Шахтар" може втратити перспективного гравця, який відмовляється виступати у чемпіонаті України.