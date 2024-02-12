Трансфер Забарного в известный клуб может состояться уже летом — детали

Илья Забарный в матче с "Фулхэмом". Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Английский "Борнмут" собирается продать несколько футболистов стартового состава в случае понижения в классе по итогам сезона. Одним из них станет защитник сборной Украины Илья Забарный.

В услугах молодого игрока заинтересовано несколько команд из разных европейских лиг, сообщает Daily Star.

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Команда Андони Ираолы ведет борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе английской Премьер-лиги. По итогам 23 матчей "Борнмут" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ сезона 2023/2024. От зоны переходных матчей команду отделяют восемь очков.

Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley

Если "Борнмут" потерпит фиаско в борьбе за выживание, клубу придется продать часть своих футболистов. В контракте некоторых игроков записано, что они не согласны выступать в Чемпионшипе. Одним из тех, кого могут продать "вишни", является защитник сборной Украины.

Трансфер Забарного в топ-клуб

В услугах 21-летнего игрока, который в этом сезоне играет практически без замен, заинтересовано сразу несколько клубов. "Бавария" уже подавала запрос в "Борнмут" относительно украинского футболиста. Однако мюнхенцы могут сменить тренера летом этого года, и тогда трансфер Забарного окажется под вопросом.

Также известно об интересе французского "Марселя" к Илье. Конкуренцию "Олимпику" готов составить и английский "Ливерпуль". Он вступит в переговоры после того, как станет известно, кто возглавит "красных" после ухода Юргена Клоппа.

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл за "Борнмут" 25 матчей, в которых получил три желтые карточки.

Напомним, в Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

Тем временем бывший футболист киевского "Динамо" сменил команду и ярко дебютировал в новом чемпионате.

А донецкий "Шахтер" может потерять перспективного игрока, который отказывается выступать в чемпионате Украины.