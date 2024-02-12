Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Андрей Лунин в матче с "Жироной". Фото: instagram.com/realmadrid/

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет сохранить Андрея Лунина в составе "королевского клуба". Украинскому голкиперу предложили новый контракт на выгодных условиях.

Лунин объявил о своем решении Пересу, после чего о нем стало известно в прессе, сообщает Marca.

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" действовал до лета 2025 года. Украинский вратарь решил согласиться на предложение испанского клуба и подписать с "бланкос" новое соглашение на улучшенных условиях.

Андрей Лунин в основе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Детали контракта Лунина

Голкипер "Реал" 11 февраля отпраздновал 25-летие. В этот же день мадридский клуб предложил ему новое соглашение сроком на три года. Андрей Лунин поставил подпись под документом и останется на "Сантьяго Бернабеу" как минимум до лета 2027-го года.

В этом сезоне Андрей Лунин выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы. Он провел в основном составе "Реала" 16 поединков во всех турнирах. Украинец пропустил 13 мячей и в семи матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

Однако уже в апреле Тибо Куртуа вернется в строй после тяжелой травмы. Андрею Лунину придется заново бороться за место в основе "Реала".

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