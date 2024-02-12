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Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

12 февраля 2024 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Андрей Лунин в матче с "Жироной". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет сохранить Андрея Лунина в составе "королевского клуба". Украинскому голкиперу предложили новый контракт на выгодных условиях. 

Лунин объявил о своем решении Пересу, после чего о нем стало известно в прессе, сообщает Marca

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" действовал до лета 2025 года. Украинский вратарь решил согласиться на предложение испанского клуба и подписать с "бланкос" новое соглашение на улучшенных условиях. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в основе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Детали контракта Лунина 

Голкипер "Реал" 11 февраля отпраздновал 25-летие. В этот же день мадридский клуб предложил ему новое соглашение сроком на три года. Андрей Лунин поставил подпись под документом и останется на "Сантьяго Бернабеу" как минимум до лета 2027-го года. 

В этом сезоне Андрей Лунин выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы. Он провел в основном составе "Реала" 16 поединков во всех турнирах. Украинец пропустил 13 мячей и в семи матчах сохранил ворота в неприкосновенности. 

Однако уже в апреле Тибо Куртуа вернется в строй после тяжелой травмы. Андрею Лунину придется заново бороться за место в основе "Реала". 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Украинец Александр Усик выбрал "запасного" боксера на случай, если Тайсон Фьюри снова откажется от боя. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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