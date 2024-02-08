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Лунин рассказал о планах и обратился к болельщикам Реала

8 февраля 2024 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин рассказал о планах и обратился к болельщикам Реала
Андрей Лунин после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин раскрыл детали контракта с "королевским клубом". Футболист признался, что счастлив защищать цвета столичной команды. 

Лунин рассказал, хочет ли остаться в "Реале", в интервью El Chiringuito

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Андрей Лунин подтвердил, что его контракт с мадридским "Реалом" действует до лета 2025 года. Таким образом, украинский вратарь не станет свободным агентом в конце текущего сезона. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы за место в основе "Реала", но вскоре вернется после травмы Тибо Куртуа. Перспективы Андрея Лунина на "Сантьяго Бернабеу" по-прежнему остаются туманными, однако футболист заявил, что приоритетом для него остается продление контракта с "королевским клубом". При этом голкипером интересуются клубы из Германии и Англии. 

Что Лунин сказал болельщикам

Молодой вратарь с детства мечтал выступать в составе "Реала", и он заявил, что счастлив каждый раз, когда выходит на поле в белой футболке. Андрей Лунин заявил, что испытывает невероятные чувства, когда болельщики скандируют его имя.

"Я ведь простой парень из небольшого города с населением в 30 тысяч человек. Никогда бы не мог мечтать о подобном", — заявил Андрей Лунин. 

В сезоне 2023/2024 украинский вратарь сыграл за "Реал" 15 поединков во всех турнирах. Он пропустил 13 мячей.  

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