Лунин рассказал о планах и обратился к болельщикам Реала

Андрей Лунин после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин раскрыл детали контракта с "королевским клубом". Футболист признался, что счастлив защищать цвета столичной команды.

Лунин рассказал, хочет ли остаться в "Реале", в интервью El Chiringuito.

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Андрей Лунин подтвердил, что его контракт с мадридским "Реалом" действует до лета 2025 года. Таким образом, украинский вратарь не станет свободным агентом в конце текущего сезона.

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы за место в основе "Реала", но вскоре вернется после травмы Тибо Куртуа. Перспективы Андрея Лунина на "Сантьяго Бернабеу" по-прежнему остаются туманными, однако футболист заявил, что приоритетом для него остается продление контракта с "королевским клубом". При этом голкипером интересуются клубы из Германии и Англии.

Что Лунин сказал болельщикам

Молодой вратарь с детства мечтал выступать в составе "Реала", и он заявил, что счастлив каждый раз, когда выходит на поле в белой футболке. Андрей Лунин заявил, что испытывает невероятные чувства, когда болельщики скандируют его имя.

"Я ведь простой парень из небольшого города с населением в 30 тысяч человек. Никогда бы не мог мечтать о подобном", — заявил Андрей Лунин.

В сезоне 2023/2024 украинский вратарь сыграл за "Реал" 15 поединков во всех турнирах. Он пропустил 13 мячей.

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