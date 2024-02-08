Лунін розповів про плани та звернувся до вболівальників Реала

Андрій Лунін після матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України та мадридського "Реалу" Андрій Лунін розкрив деталі контракту з "королівським клубом". Футболіст зізнався, що щасливий захищати кольори столичної команди.

Лунін розповів, чи хоче залишитися у "Реалі", в інтерв'ю El Chiringuito.

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Андрій Лунін підтвердив, що його контракт із мадридським "Реалом" діє до літа 2025 року. Таким чином, український воротар не стане вільним агентом наприкінці цього сезону.

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Українець виграв конкуренцію в іспанця Кепи за місце в основі "Реала", але невдовзі повернеться після травми Тібо Куртуа. Перспективи Андрія Луніна на "Сантьяго Бернабеу", як і раніше, залишаються туманними, проте футболіст заявив, що пріоритетом для нього залишається продовження контракту з "королівським клубом". При цьому голкіпером цікавляться клуби з Німеччини та Англії.

Що Лунін сказав уболівальникам

Молодий воротар з дитинства мріяв виступати у складі "Реала", і він заявив, що щасливий щоразу, коли виходить на поле у білій футболці. Андрій Лунін заявив, що має неймовірні почуття, коли вболівальники скандують його ім'я.

"Я ж простий хлопець з невеликого міста з населенням у 30 тисяч людей. Ніколи б не міг мріяти про подібне", — заявив Андрій Лунін.

У сезоні 2023/2024 український воротар зіграв за "Реал" 15 поєдинків у всіх турнірах. Він пропустив 13 м'ячів.

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