Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру arrow

Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру

12 лютого 2024 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру
Андрій Лунін у матчі з "Жироною". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент мадридського "Реалу" Флорентіно Перес хоче зберегти Андрія Луніна у складі "королівського клубу". Українському голкіперу запропонували новий контракт на більш вигідних умовах.

Лунін оголосив про своє рішення Пересу, після чого про нього стало відомо у пресі, повідомляє Marca.

Читайте також:

Контракт Андрія Луніна з "Реалом" діяв до літа 2025 року. Український воротар вирішив погодитися на пропозицію іспанського клубу та підписати з "бланкос" нову угоду на покращених умовах.

Андрій Лунін
Андрій Лунін в основі "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Деталі контракту Луніна

Голкіпер "Реал" 11 лютого відсвяткував 25-річчя. Цього ж дня мадридський клуб запропонував йому нову угоду на три роки. Андрій Лунін поставив підпис під документом і залишиться на "Сантьяго Бернабеу" як мінімум до літа 2027 року.

Цього сезону Андрій Лунін виграв конкуренцію в іспанського воротаря Кепи. Він провів у основному складі "Реала" 16 поєдинків у всіх турнірах. Українець пропустив 13 м'ячів і у семи матчах зберіг ворота у недоторканності.

Проте вже у квітні Тібо Куртуа повернеться до ладу після тяжкої травми. Андрію Луніну доведеться знову боротися за місце в основі "Реала".

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині. 

Українець Олександр Усик обрав "запасного" боксера на випадок, якщо Тайсон Ф'юрі знову відмовиться від бою.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі