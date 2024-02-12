Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру

Андрій Лунін у матчі з "Жироною". Фото: instagram.com/realmadrid/

Президент мадридського "Реалу" Флорентіно Перес хоче зберегти Андрія Луніна у складі "королівського клубу". Українському голкіперу запропонували новий контракт на більш вигідних умовах.

Лунін оголосив про своє рішення Пересу, після чого про нього стало відомо у пресі, повідомляє Marca.

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Контракт Андрія Луніна з "Реалом" діяв до літа 2025 року. Український воротар вирішив погодитися на пропозицію іспанського клубу та підписати з "бланкос" нову угоду на покращених умовах.

Андрій Лунін в основі "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Деталі контракту Луніна

Голкіпер "Реал" 11 лютого відсвяткував 25-річчя. Цього ж дня мадридський клуб запропонував йому нову угоду на три роки. Андрій Лунін поставив підпис під документом і залишиться на "Сантьяго Бернабеу" як мінімум до літа 2027 року.

Цього сезону Андрій Лунін виграв конкуренцію в іспанського воротаря Кепи. Він провів у основному складі "Реала" 16 поєдинків у всіх турнірах. Українець пропустив 13 м'ячів і у семи матчах зберіг ворота у недоторканності.

Проте вже у квітні Тібо Куртуа повернеться до ладу після тяжкої травми. Андрію Луніну доведеться знову боротися за місце в основі "Реала".

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