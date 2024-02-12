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Суркіс розкритикував Динамо після чергового невдалого матчу

12 лютого 2024 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суркіс розкритикував Динамо після чергового невдалого матчу
Ігор Суркіс на зборах команди у Туреччині. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до другої половини сезону київське "Динамо" проводить збір у Туреччині. Президент столичного клубу Ігор Суркіс незадоволений останніми результатами підопічних Олександра Шовковського.

Захисник команди Денис Попов розповів, чим незадоволений Ігор Суркіс, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВДИНАМО"

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"Динамо" зіграло під керівництвом Олександра Шовковського чотири офіційні поєдинки та здобуло перемогу у всіх цих матчах. Проблеми в команді почалися під час товариських спарингів у Туреччині.

"Біло-сині" програли "Балканам", польській "Легії", болгарському "Левськи", "Беніку" з Острави, а також зіграли внічию зі "Шкендією". Команда Шовковського зуміла перемогти лише узбецький "Пахтакор" та латвійську команду "Лієпая". Різниця забитих та пропущених м'ячів склала 14—13 на користь української команди.

Реакція на критику у "Динамо"

Уболівальники незадоволені грою "Динамо" в обороні. Підопічні Шовковського пропускають голи в кожному матчі через те, що припускаються регулярних помилок біля своїх воріт. Це розлютило навіть президента клубу Ігоря Суркіса, який запитав гравців, коли вони перестануть пропускати голи.

Денис Попов
Денис Попов на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу Назва

Ситуацію прокоментував захисник "Динамо" Денис Попов. Він визнав, що команда зіштовхнулася із серйозною хвилею критики. Футболісти грають на повну силу, "не зливають" тренерський штаб і намагаються виявити свої найкращі якості. Вони не розуміють причин своїх помилок у товариських матчах.

"Всі завжди будуть запитувати із захисників та голкіперів. Звичайно, не хочеться пропускати. Це впливає на настрій. У нас хороші захисники, просто необхідно набратися більше сміливості та досвіду, щоб правильно виходити з таких ситуацій", — розповів Денис Попов.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

В Індонезії у футболіста прямо на полі вдарила блискавка.Реакція його родичів на трагедію здивувала.

спорт
футбол
Динамо
Денис Попов
Ігор Суркіс

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