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Суркис раскритиковал Динамо после очередного неудачного матча

12 февраля 2024 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис раскритиковал Динамо после очередного неудачного матча
Игорь Суркис на сборах команды в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки ко второй половине сезона киевское "Динамо" проводит сбор в Турции. Президент столичного клуба Игорь Суркис недоволен последними результатами подопечных Александра Шовковского. 

Защитник команды Денис Попов рассказал, чем недоволен Игорь Суркис, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО". 

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"Динамо" сыграло под руководством Александра Шовковского четыре официальных поединка и одержало победу во всех этих матчах. Проблемы в команде начались во время товарищеских спаррингов в Турции. 

"Бело-синие" проиграли "Балканам", польской "Легии", болгарскому "Левски", "Бенику" из Остравы, а также сыграли вничью со "Шкендией". Команда Шовковского сумела победить только узбекский "Пахтакор" и латвийскую команду "Лиепая". Разница забитых и пропущенных мячей составила 14—13 в пользу украинской команды. 

Реакция на критику в "Динамо"

Болельщики недовольны игрой "Динамо" в обороне. Подопечные Шовковского пропускают голы в каждом матче из-за того, что допускают регулярные ошибки у своих ворот. Это разозлило даже президента клуба Игоря Суркиса, который спросил игроков, когда они перестанут пропускать голы. 

Денис Попов
Денис Попов на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клубаНазвание

Ситуацию прокомментировал защитник "Динамо" Денис Попов. Он признал, что команда столкнулась с серьезной волной критики. Футболисты играют в полную силу, "не сливают" тренерский штаб и стараются проявить свои лучшие качества. Они не понимают причины своих ошибок в товарищеских матчах. 

"Все всегда будут спрашивать с защитников и голкиперов. Конечно, не хочется пропускать. Это оказывает влияния на настроение. У нас хорошие защитники, просто необходимо набраться больше смелости и опыта, чтобы правильно исходить из таких ситуаций", — рассказал Денис Попов. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

В Индонезии в футболиста прямо на поле ударила молния. Реакция его родственников на трагедию удивила. 

спорт
футбол
Динамо
Денис Попов
Игорь Суркис

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