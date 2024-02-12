Суркис раскритиковал Динамо после очередного неудачного матча

Игорь Суркис на сборах команды в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках подготовки ко второй половине сезона киевское "Динамо" проводит сбор в Турции. Президент столичного клуба Игорь Суркис недоволен последними результатами подопечных Александра Шовковского.

Защитник команды Денис Попов рассказал, чем недоволен Игорь Суркис, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО".

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"Динамо" сыграло под руководством Александра Шовковского четыре официальных поединка и одержало победу во всех этих матчах. Проблемы в команде начались во время товарищеских спаррингов в Турции.

"Бело-синие" проиграли "Балканам", польской "Легии", болгарскому "Левски", "Бенику" из Остравы, а также сыграли вничью со "Шкендией". Команда Шовковского сумела победить только узбекский "Пахтакор" и латвийскую команду "Лиепая". Разница забитых и пропущенных мячей составила 14—13 в пользу украинской команды.

Реакция на критику в "Динамо"

Болельщики недовольны игрой "Динамо" в обороне. Подопечные Шовковского пропускают голы в каждом матче из-за того, что допускают регулярные ошибки у своих ворот. Это разозлило даже президента клуба Игоря Суркиса, который спросил игроков, когда они перестанут пропускать голы.

Денис Попов на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клубаНазвание

Ситуацию прокомментировал защитник "Динамо" Денис Попов. Он признал, что команда столкнулась с серьезной волной критики. Футболисты играют в полную силу, "не сливают" тренерский штаб и стараются проявить свои лучшие качества. Они не понимают причины своих ошибок в товарищеских матчах.

"Все всегда будут спрашивать с защитников и голкиперов. Конечно, не хочется пропускать. Это оказывает влияния на настроение. У нас хорошие защитники, просто необходимо набраться больше смелости и опыта, чтобы правильно исходить из таких ситуаций", — рассказал Денис Попов.

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