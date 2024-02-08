Барселона хоче засудити скандальний російський клуб

Малком у матчі за "Аль-Хіляль". Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/

Керівництво каталонської "Барселони" подало позов до суду на російський футбольний клуб "Зеніт". Предметом розгляду стали бонуси за трансфер бразильського футболіста Малкома.

"Барселона" вимагає від "Зеніта" виплати за контрактом за гравця, повідомляє Marca.

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Бразильський атакувальний півзахисник Малком уже давно не виступає за "Зеніт", проте російський клуб так і не розрахувався за трансфер гравця. "Барселона" регулярно вимагала пітерців виплатити бонуси за контрактом, але "Зеніт" ігнорував ці запити. У результаті каталонці вирішили подати до суду.

Президент "Барселони" Жоан Лапорт під час матчу. Фото: REUTERS/Vincent West

Скільки "Зеніт" має заплатити "Барселоні"

Ще у 2018 році каталонці оформили трансфер Малкома з "Бордо" за 41 млн євро. Проте бразилець не зумів виявити себе на "Камп Ноу". Всього через рік "Барселона" продала гравця в "Зеніт" за 40 млн євро. Ще п'ять мільйонів пітерці мали виплатити каталонцям як бонуси.

"Зеніт" отримав право на участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2022/2023. Проте УЄФА виключив усі російські клуби з міжнародних турнірів через війну в Україні. Проте сам факт виходу пітерців у ЛЧ активував бонус, за яким росіяни мають заплатити "Барселоні" 490 тисяч євро.

"Зеніт" так і не заплатив, а влітку 2023 продав бразильця в саудівський "Аль-Хіляль" за 60 млн євро. Малком не захотів залишатися у клубі, який не бере участі у єврокубках. Наразі "Зеніт" можуть зобов'язати заплатити "Барселоні" майже півмільйона євро.

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