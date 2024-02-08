Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клопп розповів, чи тренуватиме Барселону arrow

Клопп розповів, чи тренуватиме Барселону

8 лютого 2024 13:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп розповів, чи тренуватиме Барселону
Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецький тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував чутки про запрошення очолити "Барселону". Каталонська команда влітку залишиться без головного тренера.

Клопп підтвердив, що з ним спілкувалися представники "Барселони", повідомляє Bild.

Читайте також:

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп та наставник "Барселони" Хаві Ернандес практично синхронно оголосили про дострокову відставку наприкінці сезону. Англійський клуб уже веде переговори з Хабі Алонсо з німецького "Баєра", а іспанці вирішили звернутися до Клоппа.

Юрген Клопп
Юрген Клопп із Кубком Англії. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Що вирішив німецький тренер

Юрген Клопп заявив, що йому відомо про бажання президента "Барселони" Жоана Лапорти влаштувати зустріч для обговорення можливого переходу німецького фахівця до каталонського клубу. Проте 56-річний наставник чемно відмовився від цієї пропозиції.

Німецький фахівець нагадав про причину дострокового звільнення з "Ліверпуля", в якому пропрацював дев'ять років і виграв чимало трофеїв. Клопп сильно втомився за останні роки й не відчуває сили для продовження роботи. Він збирається відпочити щонайменше рік, після чого вивчить пропозиції від клубів та збірних.

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Стало відомо, коли Ліонель Мессі може завершити кар'єру

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне

спорт
футбол
Барселона
Ліверпуль
Юрген Клопп
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі