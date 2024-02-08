Клопп розповів, чи тренуватиме Барселону

Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs

Німецький тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував чутки про запрошення очолити "Барселону". Каталонська команда влітку залишиться без головного тренера.

Клопп підтвердив, що з ним спілкувалися представники "Барселони", повідомляє Bild.

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп та наставник "Барселони" Хаві Ернандес практично синхронно оголосили про дострокову відставку наприкінці сезону. Англійський клуб уже веде переговори з Хабі Алонсо з німецького "Баєра", а іспанці вирішили звернутися до Клоппа.

Юрген Клопп із Кубком Англії. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Що вирішив німецький тренер

Юрген Клопп заявив, що йому відомо про бажання президента "Барселони" Жоана Лапорти влаштувати зустріч для обговорення можливого переходу німецького фахівця до каталонського клубу. Проте 56-річний наставник чемно відмовився від цієї пропозиції.

Німецький фахівець нагадав про причину дострокового звільнення з "Ліверпуля", в якому пропрацював дев'ять років і виграв чимало трофеїв. Клопп сильно втомився за останні роки й не відчуває сили для продовження роботи. Він збирається відпочити щонайменше рік, після чого вивчить пропозиції від клубів та збірних.

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