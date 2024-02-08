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Клопп рассказал, будет ли тренировать Барселону

8 февраля 2024 13:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп рассказал, будет ли тренировать Барселону
Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкий тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о приглашении возглавить "Барселону". Каталонская команда летом останется без главного тренера.

Клопп подтвердил, что с ним общались представители "Барселоны", сообщает Bild

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и наставник "Барселоны" Хави Эрнандес практически синхронно объявили о досрочной отставке в конце сезона. Английский клуб уже ведет переговоры с Хаби Алонсо из немецкого "Байера", а испанцы решили обратиться к самому Клоппу. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп с Кубком Англии. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Что решил немецкий тренер

Юрген Клопп заявил, что ему известно о желании президента "Барселоны" Жоана Лапорты устроить встречу для обсуждения возможного перехода немецкого специалиста в каталонский клуб. Однако 56-летний наставник вежливо отказался от этого предложения. 

Немецкий специалист напомнил о причине досрочного ухода из "Ливерпуля", в котором проработал девять лет и выиграл немало трофеев. Клопп сильно устал за последние годы и не чувствует сил для продолжения работы. Он собирается отдохнуть как минимум год, после чего изучит предложения от клубов и сборных. 

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Ливерпуль
Юрген Клопп
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