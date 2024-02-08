Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Барселона хочет засудить скандальный российский клуб arrow

Барселона хочет засудить скандальный российский клуб

8 февраля 2024 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона хочет засудить скандальный российский клуб
Малком в матче за "Аль-Хиляль". Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" подало иск в суд на российский футбольный клуб "Зенит". Предметом разбирательства стали бонусы за трансфер бразильского футболиста Малкома.

"Барселона" требует от "Зенита" выплаты по контракту за игрока, сообщает Marca

Читайте также:

Бразильский атакующий полузащитник Малком уже давно не выступает за "Зенит", однако российский клуб так и не рассчитался за трансфер игрока. "Барселона" регулярно требовала питерцев выплатить бонусы по контракту, но "Зенит" игнорировал эти запросы. В итоге каталонцы решили подать в суд. 

Жоан Лапорта
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Сколько "Зенит" должен заплатить "Барселоне" 

Еще в 2018 году каталонцы оформили трансфер Малкома из "Бордо" за 41 млн евро. Однако бразилец не сумел проявить себя на "Камп Ноу". Всего год спустя "Барселона" продала игрока в "Зенит" за 40 млн евро. Еще пять миллионов питерцы должны были выплатить каталонцам в качестве бонусов. 

"Зенит" получил право на участие в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023. Однако УЕФА исключил все российские клубы из международных турниров из-за войны в Украине. Однако сам факт выхода питерцев в ЛЧ активировал бонус, согласно которого россияне должны заплатить "Барселоне" 490 тысяч евро. 

"Зенит" так и не заплатил, а летом 2023 года продал бразильца в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Малком не захотел оставаться в клубе, который не участвует в еврокубках. Теперь "Зенит" могут обязать заплатить "Барселоне" почти полмиллиона евро. 

Напомним, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Стало известно, когда Лионель Месси может завершить карьеру

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

суд
скандал
спорт
футбол
Барселона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме