Барселона хочет засудить скандальный российский клуб

Малком в матче за "Аль-Хиляль". Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/

Руководство каталонской "Барселоны" подало иск в суд на российский футбольный клуб "Зенит". Предметом разбирательства стали бонусы за трансфер бразильского футболиста Малкома.

"Барселона" требует от "Зенита" выплаты по контракту за игрока, сообщает Marca.

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Бразильский атакующий полузащитник Малком уже давно не выступает за "Зенит", однако российский клуб так и не рассчитался за трансфер игрока. "Барселона" регулярно требовала питерцев выплатить бонусы по контракту, но "Зенит" игнорировал эти запросы. В итоге каталонцы решили подать в суд.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Сколько "Зенит" должен заплатить "Барселоне"

Еще в 2018 году каталонцы оформили трансфер Малкома из "Бордо" за 41 млн евро. Однако бразилец не сумел проявить себя на "Камп Ноу". Всего год спустя "Барселона" продала игрока в "Зенит" за 40 млн евро. Еще пять миллионов питерцы должны были выплатить каталонцам в качестве бонусов.

"Зенит" получил право на участие в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023. Однако УЕФА исключил все российские клубы из международных турниров из-за войны в Украине. Однако сам факт выхода питерцев в ЛЧ активировал бонус, согласно которого россияне должны заплатить "Барселоне" 490 тысяч евро.

"Зенит" так и не заплатил, а летом 2023 года продал бразильца в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Малком не захотел оставаться в клубе, который не участвует в еврокубках. Теперь "Зенит" могут обязать заплатить "Барселоне" почти полмиллиона евро.

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