Лидер Барселоны согласился на трансфер в английскую команду

Де Йонг, Левандовский и Серхи Роберто празднуют гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Каталонская "Барселона" может лишиться одного из своих лучших футболистов. Фрэнки Де Йонг разочарован ситуацией в клубе и готов согласиться на трансфер в другую команду.

В услугах нидерландского игрока заинтересованы клубы из ведущих европейских лиг, сообщает Relevo.

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Фрэнки Де Йонг перешел в "Барселону" из амстердамского "Аякса" в 2019 году за 86 млн евро. В то время каталонский клуб еще мог позволить себе подобные траты за одного игрока. Постепенно нидерландский футболист стал лидером полузащиты "сине-гранатовых". Им неоднократно интересовались другие клубы, но хавбек всегда отвечал, что хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне".

Фрэнки Де Йонг развивает атаку "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансфер Де Йонга в АПЛ

В нынешнем сезоне "Барселона" регулярно проигрывает во всех турнирах, в которых принимает участие. На фоне футболистов команды Фрэнки Де Йонг стал настоящей звездой, а также наиболее ценным активом. Согласно информации испанских журналистов, 26-летний полузащитник разочаровался в перспективах "Барселоны" и принял решение продолжить карьеру в другом турнире.

Английский "Манчестер Юнайтед" уже несколько лет интересуется Фрэнки Де Йонгом. Руководство "красных дьяволов" готово увеличить зарплату полузащитника практически в два раза. Представители Де Йонга уже ведут переговоры с английским клубом.

Также серьезный интерес к нидерландцу приписывают мюнхенской "Баварии". Руководство немецкого клуба хочет пригласить Фрэнки Де Йонга в клуб даже в том случае, если главный тренер Томас Тухель уйдет из команды в конце сезона.

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