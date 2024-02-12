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Лидер Барселоны согласился на трансфер в английскую команду

12 февраля 2024 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Барселоны согласился на трансфер в английскую команду
Де Йонг, Левандовский и Серхи Роберто празднуют гол. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" может лишиться одного из своих лучших футболистов. Фрэнки Де Йонг разочарован ситуацией в клубе и готов согласиться на трансфер в другую команду. 

В услугах нидерландского игрока заинтересованы клубы из ведущих европейских лиг, сообщает Relevo

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Фрэнки Де Йонг перешел в "Барселону" из амстердамского "Аякса" в 2019 году за 86 млн евро. В то время каталонский клуб еще мог позволить себе подобные траты за одного игрока. Постепенно нидерландский футболист стал лидером полузащиты "сине-гранатовых". Им неоднократно интересовались другие клубы, но хавбек всегда отвечал, что хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне". 

Фрэнки Де Йонг
Фрэнки Де Йонг развивает атаку "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансфер Де Йонга в АПЛ

В нынешнем сезоне "Барселона" регулярно проигрывает во всех турнирах, в которых принимает участие. На фоне футболистов команды Фрэнки Де Йонг стал настоящей звездой, а также наиболее ценным активом. Согласно информации испанских журналистов, 26-летний полузащитник разочаровался в перспективах "Барселоны" и принял решение продолжить карьеру в другом турнире. 

Английский "Манчестер Юнайтед" уже несколько лет интересуется Фрэнки Де Йонгом. Руководство "красных дьяволов" готово увеличить зарплату полузащитника практически в два раза. Представители Де Йонга уже ведут переговоры с английским клубом. 

Также серьезный интерес к нидерландцу приписывают мюнхенской "Баварии". Руководство немецкого клуба хочет пригласить Фрэнки Де Йонга в клуб даже в том случае, если главный тренер Томас Тухель уйдет из команды в конце сезона. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

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Фрэнки Де Йонг

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