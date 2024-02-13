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Дівчина динамівця Волошина зганьбилася на весь Київ через нічні перегони

13 лютого 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дівчина динамівця Волошина зганьбилася на весь Київ через нічні перегони
Ліза Кандиба постановки під час фотосесії. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дівчина молодого футболіста київського "Динамо" Назара Волошина опинилася в епіцентрі нового скандалу. Цього разу світська левиця похвалилася безтурботною їздою нічною столицею.

Ліза Кандиба сама опублікувала провокаційне відео на власній сторінці в Instagram.

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Назар Волошин у складі "Динамо" готується у Туреччині до другого кола чемпіонату України сезону 2023/2024. У цей час його дівчина Ліза Кандиба весело проводить час у Києві. Її недавні нічні розваги можуть завдати зірці соціальних мереж неприємності.

Назар Волошин
Назар Волошин та Ліза Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Що зробила дівчина Волошина

Ліза Кандиба вирішила весело провести ніч із понеділка на вівторок і "з вітерцем" прокотилася Києвом у своєму дорогому автомобілі. У процесі дівчина розвинула швидкість до 150 км/год, що зафіксувала відео. Любителька швидкої їзди спокійно каталася центром нічної столиці, ніхто її не зупинив.

"Коли мені підморгнула BMW аварійкою. Загалом таке рідко буває зараз, я їжджу спокійно зараз", — підписала своє відео Ліза Кандиба.

Ліза Кандіба
Ліза Кандиба під час подорожі. Фото: скриншот instagram.com/kandyba.lisa/

Шанувальники дівчини розкритикували її поведінку у коментарях, проте вона не звернула увагу на це. Кандиба, яка відома участю запису пікантних роликів, регулярно публікує провокаційний контент.

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скандал
спорт
футбол
Динамо
дружини футболістів
Назарій Волошин

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