Ярмоленко пояснив, що думає про російських спортсменів

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко промовисто прокоментував пропагандистську акцію російських спортсменів. Футболіст кількома словами описав власне ставлення до пафосної акції лижників на Дону.

Ярмоленко не став вибирати цензурні вирази на своїй сторінці в Instagram.

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У понеділок, 12 лютого, у Свердловській області пройшов регіональний етап масових лижних перегонів "Лижня Росії". Перед стартом турніру місцеві спортсмени вишикувалися в масштабну літеру "Z", яка символізує військове вторгнення російських військ в Україну.

Андрій Ярмоленко на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Реакція Ярмоленка на дії лижників

Півзахисник київського "Динамо" вирішив висловити свою думку щодо російської акції. Досвідчений український футболіст опублікував у соціальній мережі пропагандистське фото росіян та коротко його прокоментував. " Країна га*****в та терористів ", — написав Андрій Ярмоленко. Українець порівняв дії росіян із подіями, які у 1933 році відбулися у нацистській Німеччині.

Повідомлення Ярмоленка у соціальній мережі. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватись від наслідків травми. Він уже розпочав тренування під час зборів "Динамо" у Туреччині. Цього сезону Ярмоленко зіграв у складі київської команди сім матчів, забив чотири голи й зробив одну результативну передачу.

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