Ярмоленко объяснил, что думает о российских спортсменах
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красноречиво прокомментировал пропагандистскую акцию российских спортсменов. Футболист в нескольких словах описал собственное отношение к пафосной акции лыжников на Дону.
Ярмоленко не стал выбирать цензурные выражения на свой странице в Instagram.
В понедельник, 12 февраля, в Свердловской области прошел региональный этап массовой лыжной гонки "Лыжня России". Перед стартом турнира местные спортсмены выстроились в масштабную букву "Z", которая символизирует военное вторжение российских войск в Украину.
Реакция Ярмоленко на действия лыжников
Полузащитник киевского "Динамо" решил выразить свое мнение к российской акции. Опытный украинский футболист опубликовал в социальной сети пропагандистское фото россиян и кратко его прокомментировал. "Страна га*****в и террористов", — написал Андрей Ярмоленко. Украинец сравнил действия россиян с событиями, которые в 1933 году состоялись в нацистской Германии.
Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Он уже приступил к тренировкам во время сборов "Динамо" в Турции. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в составе киевской команды семь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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