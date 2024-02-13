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Ярмоленко объяснил, что думает о российских спортсменах

13 февраля 2024 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко объяснил, что думает о российских спортсменах
Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красноречиво прокомментировал пропагандистскую акцию российских спортсменов. Футболист в нескольких словах описал собственное отношение к пафосной акции лыжников на Дону. 

Ярмоленко не стал выбирать цензурные выражения на свой странице в Instagram

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В понедельник, 12 февраля, в Свердловской области прошел региональный этап массовой лыжной гонки "Лыжня России". Перед стартом турнира местные спортсмены выстроились в масштабную букву "Z", которая символизирует военное вторжение российских войск в Украину. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Реакция Ярмоленко на действия лыжников 

Полузащитник киевского "Динамо" решил выразить свое мнение к российской акции. Опытный украинский футболист опубликовал в социальной сети пропагандистское фото россиян и кратко его прокомментировал. "Страна га*****в и террористов", — написал Андрей Ярмоленко. Украинец сравнил действия россиян с событиями, которые в 1933 году состоялись в нацистской Германии. 

Андрей Ярмоленко
Сообщение Ярмоленко в социальной сети. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Он уже приступил к тренировкам во время сборов "Динамо" в Турции. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в составе киевской команды семь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей. 

Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой. 

Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне. 

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды. 

спорт
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Андрей Ярмоленко

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