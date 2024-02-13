Ярмоленко объяснил, что думает о российских спортсменах

Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красноречиво прокомментировал пропагандистскую акцию российских спортсменов. Футболист в нескольких словах описал собственное отношение к пафосной акции лыжников на Дону.

Ярмоленко не стал выбирать цензурные выражения на свой странице в Instagram.

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Андрей Ярмоленко на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Реакция Ярмоленко на действия лыжников

Полузащитник киевского "Динамо" решил выразить свое мнение к российской акции. Опытный украинский футболист опубликовал в социальной сети пропагандистское фото россиян и кратко его прокомментировал. "Страна га*****в и террористов", — написал Андрей Ярмоленко. Украинец сравнил действия россиян с событиями, которые в 1933 году состоялись в нацистской Германии.

Сообщение Ярмоленко в социальной сети. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Он уже приступил к тренировкам во время сборов "Динамо" в Турции. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в составе киевской команды семь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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