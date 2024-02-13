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Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне

13 февраля 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне
Анастасия Плахота с флагом Украины. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская активистка Анастасия Плахота приняла участие в полумарафоне, который прошел в каталонской Барселоне. Жена погибшего на фронте болельщика "Динамо" провела акцию протеста против российской агрессии. 

Плахота продемонстрировала антироссийский баннер в центре Барселоны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки. 

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Анастасия Плахота была замужем за Олегом Рыбальченко, известном ультрас киевского "Динамо". Он добровольно отправился на фронт в 2022 году и погиб 21 декабря того же года во время боев за населенный пункт Клещиевка Донецкой области.

Олег Рыбальченко
Олег Рыбальченко в армии. Фото: instagram.com/_junta_punisher/

Итоги акции в Барселоне

Анастасия Плахота продолжает помогать украинской армии и занимается общественной деятельностью. Она приняла участие в спортивном состязании в Барселоне, и одновременно с этим продемонстрировала баннер с надписью "Россия — страна-террорист". 

Анастасия Плахота
Анастасия Плахота в Барселоне. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/

Девушка написала, что увидела разную реакцию на свою акцию. Кто-то раздраженно смотрел в ее сторону, были безразличные взгляды. Однако многие люди так или иначе выразили поддержку украинке. Она слышала возгласы "Слава Украине" на нескольких языках. 

"Не видела ни одного триколора. И если слышала враждебный язык, то очень шепотом. Мы много кричим, чтобы нас этот мир слышал. Но нужно больше, нужно гораздо, гораздо больше. При любой возможности. В любой форме. Но действовать действиями", — написала Анастасия Плахота.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей. 

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды. 

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