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Дружина загиблого на війні ультрас Динамо показала антиросійський банер у Барселоні

13 лютого 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина загиблого на війні ультрас Динамо показала антиросійський банер у Барселоні
Анастасія Плахота із прапором України. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська активістка Анастасія Плахота взяла участь у півмарафоні, який відбувся у каталонській Барселоні. Дружина загиблого на фронті вболівальника "Динамо" провела акцію протесту проти російської агресії.

Плахота продемонструвала антиросійський банер у центрі Барселони, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт дівчини.

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Анастасія Плахота була одружена з Олегом Рибальченком, відомим ультрас київського "Динамо". Він добровільно вирушив на фронт у 2022 році та загинув 21 грудня того ж року під час боїв за населений пункт Кліщіївка Донецької області.

Олег Рибальченко
Олег Рибальченко в армії. Фото: instagram.com/_junta_punisher/

Підсумки акції у Барселоні

Анастасія Плахота продовжує допомагати українській армії та займається громадською діяльністю. Вона взяла участь у спортивному змаганні в Барселоні, і водночас продемонструвала банер із написом "Росія — країна-терорист".

Анастасія Плахота
Анастасія Плахота у Барселоні. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/

Дівчина написала, що побачила різну реакцію на свою акцію. Хтось роздратовано дивився у її бік, були байдужі погляди. Проте багато людей так чи інакше висловили підтримку українці. Вона чула вигуки "Слава Україні" кількома мовами.

"Не бачила жодного триколору. І якщо чула ворожу мову, то дуже пошепки. Ми багато кричимо, щоб нас цей світ чув. Але потрібно більше, потрібно набагато, набагато більше. За будь-якої можливості. У будь-якій формі. Але діяти діями", — написала Анастасія Плахота.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

спорт
футбол
Барселона
вболівальники
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марафон

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