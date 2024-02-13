Дружина загиблого на війні ультрас Динамо показала антиросійський банер у Барселоні

Анастасія Плахота із прапором України. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/

Українська активістка Анастасія Плахота взяла участь у півмарафоні, який відбувся у каталонській Барселоні. Дружина загиблого на фронті вболівальника "Динамо" провела акцію протесту проти російської агресії.

Плахота продемонструвала антиросійський банер у центрі Барселони, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт дівчини.

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Анастасія Плахота була одружена з Олегом Рибальченком, відомим ультрас київського "Динамо". Він добровільно вирушив на фронт у 2022 році та загинув 21 грудня того ж року під час боїв за населений пункт Кліщіївка Донецької області.

Олег Рибальченко в армії. Фото: instagram.com/_junta_punisher/

Підсумки акції у Барселоні

Анастасія Плахота продовжує допомагати українській армії та займається громадською діяльністю. Вона взяла участь у спортивному змаганні в Барселоні, і водночас продемонструвала банер із написом "Росія — країна-терорист".

Анастасія Плахота у Барселоні. Фото: instagram.com/anastasiia_plokha/

Дівчина написала, що побачила різну реакцію на свою акцію. Хтось роздратовано дивився у її бік, були байдужі погляди. Проте багато людей так чи інакше висловили підтримку українці. Вона чула вигуки "Слава Україні" кількома мовами.

"Не бачила жодного триколору. І якщо чула ворожу мову, то дуже пошепки. Ми багато кричимо, щоб нас цей світ чув. Але потрібно більше, потрібно набагато, набагато більше. За будь-якої можливості. У будь-якій формі. Але діяти діями", — написала Анастасія Плахота.

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