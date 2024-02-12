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Ярмоленко снова тренируется в общей группе Динамо

12 февраля 2024 17:00
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко снова тренируется в общей группе Динамо
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" вскоре сможет рассчитывать на своего лидера Андрея Ярмоленко. Ветеран клуба вернулся в общую группу.

Об этом сообщила пресс-служба киевлян со ссылкой на клубных врачей.

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После операции на колене Ярмоленко четыре месяца оставался без футбола и только на зимнем сборе вернулся к тренировкам. Последняя игра с участием украинца состоялась 1 октября.

Как стало известно, в эти дни Андрей вернулся в общую группу и будет набирать физическую форму для участия в матчах.

34-летний футболист вернулся бы раньше, но на прошлой неделе заболел на ОРВИ и был вынужден пропустить тренировки.

В текущем сезоне до травмы колена Ярмоленко провел девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Ярмоленко сейчас готовится не только ко второй части сезона, но и к матчам плей-офф квалификации отбора на чемпионат Европы-2024.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
травма

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