Ярмоленко снова тренируется в общей группе Динамо

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" вскоре сможет рассчитывать на своего лидера Андрея Ярмоленко. Ветеран клуба вернулся в общую группу.

Об этом сообщила пресс-служба киевлян со ссылкой на клубных врачей.

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После операции на колене Ярмоленко четыре месяца оставался без футбола и только на зимнем сборе вернулся к тренировкам. Последняя игра с участием украинца состоялась 1 октября.

Как стало известно, в эти дни Андрей вернулся в общую группу и будет набирать физическую форму для участия в матчах.

34-летний футболист вернулся бы раньше, но на прошлой неделе заболел на ОРВИ и был вынужден пропустить тренировки.

В текущем сезоне до травмы колена Ярмоленко провел девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Ярмоленко сейчас готовится не только ко второй части сезона, но и к матчам плей-офф квалификации отбора на чемпионат Европы-2024.

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