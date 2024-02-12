Ярмоленко знову тренується у загальній групі Динамо

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" незабаром зможе розраховувати на свого лідера Андрія Ярмоленка. Ветеран клубу повернувся до загальної групи.

Про це повідомила пресслужба киян із посиланням на клубних лікарів.

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Після операції на коліні Ярмоленко чотири місяці залишався без футболу і лише на зимовому зборі повернувся до тренувань. Остання гра за участю українця відбулася 1 жовтня.

Як стало відомо, у ці дні Андрій повернувся до загальної групи і набиратиме фізичну форму для участі у матчах.

34-річний футболіст повернувся б раніше, але минулого тижня захворів на ГРВІ та змушений був пропустити тренування.

У поточному сезоні до травми коліна Ярмоленко провів дев'ять матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив одну гольову передачу.

Зазначимо, що Ярмоленко зараз готується не лише до другої частини сезону, а й до матчів плей-оф кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024.

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