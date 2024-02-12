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Ярмоленко знову тренується у загальній групі Динамо

12 лютого 2024 17:00
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко знову тренується у загальній групі Динамо
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" незабаром зможе розраховувати на свого лідера Андрія Ярмоленка. Ветеран клубу повернувся до загальної групи.

Про це повідомила пресслужба киян із посиланням на клубних лікарів.

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Після операції на коліні Ярмоленко чотири місяці залишався без футболу і лише на зимовому зборі повернувся до тренувань. Остання гра за участю українця відбулася 1 жовтня.

Як стало відомо, у ці дні Андрій повернувся до загальної групи і набиратиме фізичну форму для участі у матчах.

34-річний футболіст повернувся б раніше, але минулого тижня захворів на ГРВІ та змушений був пропустити тренування.

У поточному сезоні до травми коліна Ярмоленко провів дев'ять матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив одну гольову передачу.

Зазначимо, що Ярмоленко зараз готується не лише до другої частини сезону, а й до матчів плей-оф кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині.

Голкіпер Андрій Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України.

футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
травма

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