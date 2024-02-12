Ярмоленко знову тренується у загальній групі Динамо
Київське "Динамо" незабаром зможе розраховувати на свого лідера Андрія Ярмоленка. Ветеран клубу повернувся до загальної групи.
Про це повідомила пресслужба киян із посиланням на клубних лікарів.
Що із травмою Ярмоленка
Після операції на коліні Ярмоленко чотири місяці залишався без футболу і лише на зимовому зборі повернувся до тренувань. Остання гра за участю українця відбулася 1 жовтня.
Як стало відомо, у ці дні Андрій повернувся до загальної групи і набиратиме фізичну форму для участі у матчах.
34-річний футболіст повернувся б раніше, але минулого тижня захворів на ГРВІ та змушений був пропустити тренування.
У поточному сезоні до травми коліна Ярмоленко провів дев'ять матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив одну гольову передачу.
Зазначимо, що Ярмоленко зараз готується не лише до другої частини сезону, а й до матчів плей-оф кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024.
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