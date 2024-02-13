Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой

Родри празднует забитый гол. Фото: REUTERS/Phil Noble

Полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри поделился мнением о церемонии награждения лучшего футболиста сезона. Он заявил, что не надеется получить "Золотой мяч".

Родри поделился амбициями и объяснил, почему для него не имеют значения индивидуальные награды, сообщает Sky Sports.

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Испанец Родри стал ключевым полузащитником английского "Манчестер Сити". Именно его гол принес команде Хосепа Гвардиолы победу в финале Лиги чемпионов-2023. После этого 27-летний Родри стал одним из кандидатов на получение "Золотого мяча", но награда досталась Лионелю Месси.

Месси со своими наградами. Фото: REUTERS/ Albert Gea

Почему у Хави и Иньесты нет "Золотого мяча"

Родри признался, что не рассчитывал получить эту награду, хотя надеялся на то, что она может достаться его одноклубнику Эрлингу Холанну. Испанец заверил, что понимает, как обстоят дела в организации награждения индивидуальными титулами. Он считает, что в этом вопросе все решают деньги и маркетинг.

Родри борется с соперником. Фото: Reuters/Matthew Childs

Он вспомнил все случаи, когда на "Золотой мяч" претендовали другие испанские игроки, но им редко доставалась єта награда. Родри считает, что Андрес Иньеста и Хави Эрнандес могли стать обладателями этой награды, которую в итоге присуждали их одноклубнику Лионелю Месси.

"Они не получали того, чего заслуживали. В те годы я был очень разочарован. Но теперь главным для меня в футболе стали коллективные достижения", — рассказал Родри.

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