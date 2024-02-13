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Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою

13 лютого 2024 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою
Родрі святкує забитий гол. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Іспанії та англійського "Манчестер Сіті" Родрі поділився думкою про церемонію нагородження найкращого футболіста сезону. Він заявив, що не сподівається здобути "Золотий м'яч".

Родрі поділився амбіціями та пояснив, чому для нього не мають значення індивідуальні нагороди, повідомляє Sky Sports.

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Іспанець Родрі став ключовим півзахисником англійського "Манчестер Сіті". Саме його гол приніс команді Хосепа Гвардіоли перемогу у фіналі Ліги чемпіонів-2023. Після цього 27-річний Родрі став одним із кандидатів на отримання "Золотого м'яча", але нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

Ліонель Мессі
Мессі зі своїми нагородами. Фото: REUTERS/ Albert Gea

Чому Хаві та Іньєста не мають "Золотого м'яча"

Родрі зізнався, що не розраховував отримати цю нагороду, хоча сподівався на те, що вона може дістатися його одноклубнику Ерлінгу Голанну. Іспанець запевнив, що розуміє, як справи в організації нагородження індивідуальними титулами. Він вважає, що у цьому питанні все вирішують гроші та маркетинг.

Родрі
Родрі бореться із суперником. Фото: Reuters/Matthew Childs

Він згадав усі випадки, коли на "Золотий м'яч" претендували інші іспанські гравці, але їм рідко діставалася ця нагорода. Родрі вважає, що Андрес Іньєста та Хаві Ернандес могли стати володарями цієї нагороди, яку зрештою присуджували їх одноклубнику Ліонелю Мессі.

"Вони не отримували того, на що заслуговували. У ті роки я був дуже розчарований. Але тепер головним для мене у футболі стали колективні досягнення", — розповів Родрі.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

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Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

спорт
футбол
Ліонель Мессі
Хаві Ернандес
Золотий м'яч
Родрі
Андрес Іньєста

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