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Девушка динамовца Волошина опозорилась на весь Киев из-за ночных гонок

13 февраля 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девушка динамовца Волошина опозорилась на весь Киев из-за ночных гонок
Лиза Кандиба позирует во время фотосессии. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Девушка молодого футболиста киевского "Динамо" Назара Волошина оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз светская львица похвасталась беспечной ездой по ночной столице.

Лиза Кандиба сама опубликовала провокационное видео на собственной странице в Instagram

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Назар Волошин в составе "Динамо" готовится в Турции ко второму кругу чемпионата Украины сезона 2023/2024. В это время его девушка Лиза Кандиба весело проводит время в Киеве. Ее недавние ночные развлечения могут доставить звезде социальных сетей неприятности. 

Назар Волошин
Назар Волошин и Лиза Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Что сделала девушка Волошина 

Лиза Кандиба решила весело провести ночь с понедельника на вторник и "с ветерком" прокатилась по Киеву в своем дорогом автомобиле. В процессе девушка развила скорость до 150 км/ч, что зафиксировала на видео. Любительница быстрой езды спокойно каталась по центру ночной столицы, никто ее не остановил. 

"Когда мне подмигнула BMW аварийкой. Вообще такое редко бывает сейчас, я езжу спокойно сейчас", — подписала свое видео Лиза Кандиба. 

Лиза Кандиба
Лиза Кандиба во время поездки. Фото: скриншот instagram.com/kandyba.lisa/

Подписчики девушки раскритиковали ее поведение в комментариях, однако она не обратила внимание на это. Кандиба, которая известная участием в записи пикантных роликов, регулярно публикует провокационный контент. 

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скандал
спорт
футбол
Динамо
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Назарий Волошин

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