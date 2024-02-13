Девушка динамовца Волошина опозорилась на весь Киев из-за ночных гонок

Лиза Кандиба позирует во время фотосессии. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка молодого футболиста киевского "Динамо" Назара Волошина оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз светская львица похвасталась беспечной ездой по ночной столице.

Лиза Кандиба сама опубликовала провокационное видео на собственной странице в Instagram.

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Назар Волошин в составе "Динамо" готовится в Турции ко второму кругу чемпионата Украины сезона 2023/2024. В это время его девушка Лиза Кандиба весело проводит время в Киеве. Ее недавние ночные развлечения могут доставить звезде социальных сетей неприятности.

Назар Волошин и Лиза Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Что сделала девушка Волошина

Лиза Кандиба решила весело провести ночь с понедельника на вторник и "с ветерком" прокатилась по Киеву в своем дорогом автомобиле. В процессе девушка развила скорость до 150 км/ч, что зафиксировала на видео. Любительница быстрой езды спокойно каталась по центру ночной столицы, никто ее не остановил.

"Когда мне подмигнула BMW аварийкой. Вообще такое редко бывает сейчас, я езжу спокойно сейчас", — подписала свое видео Лиза Кандиба.

Лиза Кандиба во время поездки. Фото: скриншот instagram.com/kandyba.lisa/

Подписчики девушки раскритиковали ее поведение в комментариях, однако она не обратила внимание на это. Кандиба, которая известная участием в записи пикантных роликов, регулярно публикует провокационный контент.

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