Барселоні більше не потрібен тренер Довбика та Циганкова
Поразка "Жирони" від мадридського "Реала" (0:4) поховала шанси головного тренера каталонців Мічела Санчеса очолити "Барселону". Синьо-гранатові не хочуть працювати з тими, хто програв.
"Барселона" відмовилася від ідеї запросити Мічела замість Хаві Ернандеса, повідомив портал El Nacional.
Мічел втратив шанси перейти до "Барселони"
Спочатку керівництво "Жирони" хотіло запросити Мічела і навіть зустрічалося з ним кілька разів. Після закінчення сезону Санчес мав замінити Хаві.
Джерело зазначило, що на рішення "Барселони" вплинула поразка "Жирони" від "Реала" з рахунком 0:4. У клубі вважають, що Мічел не має інстинкту переможця. У клубі шукатимуть тренера, який вміє лише вигравати.
При цьому в клубі розуміють, що мають поганий фінансовий стан, що ускладнює переговори з успішними тренерами.
Зараз існує велика ймовірність, що Мічел залишиться в "Жироні", з якою має контракт до літа 2026 року. Однак улітку фахівця можуть запросити до Англійської прем'єр-ліги.
Цього сезону в чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде на третьому місці й на п'ять очок відстає від "Жирони".
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