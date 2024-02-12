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Барселоне больше не нужен тренер Довбика и Цыганкова

12 февраля 2024 21:26
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Агабекян Карен
редактор
Барселоне больше не нужен тренер Довбика и Цыганкова
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поражение "Жироны" от мадридского "Реала" (0:4) похоронило шансы главного тренера каталонцев Мичела Санчеса возглавить "Барселону". Сине-гранатовые не хотят работать с проигравшими.

"Барселона" отказалась от идеи пригласить Мичела вместо Хави Эрнандеса, сообщил портал El Nacional.

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Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мичел потерял шансы перейти в "Барселону"

Изначально руководство "Жироны" хотело пригласить Мичела и даже встречалось с ним несколько раз. По окончании сезона Санчес должен был заменить Хави.

Источник отметил, что на решение "Барселоны" повлияло поражение "Жироны" от "Реала" со счетом 0:4. В клубе считают, что у Мичела нет инстинкта победителя. В клубе будут искать тренера, который умеет только выигрывать.

При этом в клубе понимают, что у них плохое финансовое состояние, что усложняет переговоры с успешными тренерами.

Сейчас существует большая вероятность, что Мичел останется в "Жироне", с которой у него контракт до лета 2026 года. Однако летом специалиста могут пригласить в Английскую премьер-лигу.

В текущем сезоне чемпионате Испании "Барселона" идет на третьем месте и на пять очков отстает от "Жироны".

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
Жирона
Мичел Санчес

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