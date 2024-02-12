Барселоне больше не нужен тренер Довбика и Цыганкова

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: "Жирона"

Поражение "Жироны" от мадридского "Реала" (0:4) похоронило шансы главного тренера каталонцев Мичела Санчеса возглавить "Барселону". Сине-гранатовые не хотят работать с проигравшими.

"Барселона" отказалась от идеи пригласить Мичела вместо Хави Эрнандеса, сообщил портал El Nacional.

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Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мичел потерял шансы перейти в "Барселону"

Изначально руководство "Жироны" хотело пригласить Мичела и даже встречалось с ним несколько раз. По окончании сезона Санчес должен был заменить Хави.

Источник отметил, что на решение "Барселоны" повлияло поражение "Жироны" от "Реала" со счетом 0:4. В клубе считают, что у Мичела нет инстинкта победителя. В клубе будут искать тренера, который умеет только выигрывать.

При этом в клубе понимают, что у них плохое финансовое состояние, что усложняет переговоры с успешными тренерами.

Сейчас существует большая вероятность, что Мичел останется в "Жироне", с которой у него контракт до лета 2026 года. Однако летом специалиста могут пригласить в Английскую премьер-лигу.

В текущем сезоне чемпионате Испании "Барселона" идет на третьем месте и на пять очков отстает от "Жироны".

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