Лунін з Реалом принизили Жирону з Довбиком та Циганковим

Гравці мадридського "Реалу". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У рамках 24 туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав "Жирону". З перших хвилин зіграли українці Андрій Лунін, Артем Довбик та Віктор Циганков.

Матч завершився перемогою "Реала" із рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Приниження "Жирони"

Як і в першому колі "Реал" весь матч відіграв дуже суворо у захисті та активно в атаці. Якщо доводилося захищатись, то мадридці вибудовували такі редути, що "Жирона" нічого не могла зробити. Довбик, Циганков та Савіо були закриті на полі. За всю гру центрфорвард каталонців одержав лише кілька передач.

При цьому у "Реала" спочатку Вінісіус Жуніор завдав гарного дальнього удару і зробив рахунок 1:0. Через півгодини бразилець віддав гольову передачу на Джуда Беллінгема і той обіграв воротаря ТА пробив у порожні ворота — 2:0.

На початку другого тайму "Реал" забив третій м'яч. Гассаніга відбив м'яч після удару Вінісіуса прямо на Беллінгема і той не схибив.

На 61-й хвилині Вінісіус змусив Яна Коуту зробити втрату і м'яч підібрав Родріго. Бразилець дотягнув "круглого" до штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт — 4:0.

Наприкінці матчу Хоселу з пенальті пробив у ліву штангу воріт.

Довбик та Циганков у цьому матчі нічим не запам'яталися та їх замінили на 71-й хвилині. Лунін у матчі майже не мав роботи.

Перемога дозволила "Реалу" випередити "Жирону" у турнірній таблиці на п'ять очок.

"Реал" — "Жирона" — 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 36, 54, Родріго, 61

"Реал": Лунін, Карвахаль, Тчуамені, Менді (Фран Гарсія, 77), Кроос (Модрич, 70), Вальверде, Камавінга, Беллінгем (Браїм Діас, 57), Васкес, Вінісіус Жуніор (Гюлер, 77), Родріго 70).

"Жирона": Гассаніга, Ян Коуто, Хуанпе, Ерік Гарсія, Мігель Гутьєррес, Алеїш Гарсія, Мартін (Соліс, 70), Порту (Торре, 46), Циганков (Фернандес, 70), Савіо, Довбік (Стуані, 70).

Попередження: Хуанпе, 21, Ян Коуто, 68, Менді, 76.

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