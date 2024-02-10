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Лунін проти Довбика та Циганкова — анонс матчу Реала з Жироною

10 лютого 2024 10:22
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Агабекян Карен
редактор
Лунін проти Довбика та Циганкова — анонс матчу Реала з Жироною
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Іспанії 10 лютого відбудеться не просто центральний матч туру, а й другої половини сезону. Мадридський "Реал" приймає "Жирону".

У матчі 23 туру можуть зіграти всі присутні у Ла-Лізі українці — Андрій Лунін, Артем Довбик та Віктор Циганков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Положення команд

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії лідирує "Реал", який лише на два очки випереджає "Жирону". Відставання каталонців могло бути більшим, але мадридці втратили очки в дербі з "Атлетіко" (1:1).

У першому колі "Жирона" вдома програла "Реалу" з рахунком 0:3, але з того часу більше не програвала у Ла-Лізі.

При цьому обидві команди виглядають втомленими, через що перемоги даються їм важче, ніж зазвичай.

Новини у складах команд

У "Реалі" нарешті зробили Андрія Луніна основним воротарем на час відсутності Тібо Куртуа. Ймовірно, у майбутньому матчі не варто чекати на Кепу Аррісабалагу в стартовому складі.

Серед травмованих гравців "вершкових" Едер Мілітао, Тібо Куртуа та Давид Алаба.

У "Жирони" під загрозою перед матчем був українець Артем Довбик, але за кілька днів до гри він почав тренуватись у загальній групі. Ймовірно, що українець ще не готовий на весь матч та з'явиться на полі у другому таймі.

Артем Довбик та Віктор Циганков
Артем Довбик та Віктор Циганков вирушили на матч з "Реалом". Фото: "Жирона"

Через дискваліфікацію "Жироні" не допоможуть Дейлі Блінд та опорний півзахисник Еррера. Продовжує відновлюватись після травми Давид Лопес. Усі озвучені футболісти є основними для каталонців.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. В Україні гру покаже сервіс MEGOGO

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну й знову скориставшись анексом пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду мав 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Жирона

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