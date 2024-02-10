Лунін проти Довбика та Циганкова — анонс матчу Реала з Жироною

Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: REUTERS/Albert Gea

У чемпіонаті Іспанії 10 лютого відбудеться не просто центральний матч туру, а й другої половини сезону. Мадридський "Реал" приймає "Жирону".

У матчі 23 туру можуть зіграти всі присутні у Ла-Лізі українці — Андрій Лунін, Артем Довбик та Віктор Циганков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Положення команд

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії лідирує "Реал", який лише на два очки випереджає "Жирону". Відставання каталонців могло бути більшим, але мадридці втратили очки в дербі з "Атлетіко" (1:1).

У першому колі "Жирона" вдома програла "Реалу" з рахунком 0:3, але з того часу більше не програвала у Ла-Лізі.

При цьому обидві команди виглядають втомленими, через що перемоги даються їм важче, ніж зазвичай.

Новини у складах команд

У "Реалі" нарешті зробили Андрія Луніна основним воротарем на час відсутності Тібо Куртуа. Ймовірно, у майбутньому матчі не варто чекати на Кепу Аррісабалагу в стартовому складі.

Серед травмованих гравців "вершкових" Едер Мілітао, Тібо Куртуа та Давид Алаба.

У "Жирони" під загрозою перед матчем був українець Артем Довбик, але за кілька днів до гри він почав тренуватись у загальній групі. Ймовірно, що українець ще не готовий на весь матч та з'явиться на полі у другому таймі.

Артем Довбик та Віктор Циганков вирушили на матч з "Реалом". Фото: "Жирона"

Через дискваліфікацію "Жироні" не допоможуть Дейлі Блінд та опорний півзахисник Еррера. Продовжує відновлюватись після травми Давид Лопес. Усі озвучені футболісти є основними для каталонців.

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