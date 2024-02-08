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В Жироне конкурент Довбика рассказал, сыграет ли украинец в главном матче сезона

8 февраля 2024 08:36
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Агабекян Карен
редактор
В Жироне конкурент Довбика рассказал, сыграет ли украинец в главном матче сезона
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Жирона" сейчас готовится к матчу против мадридского "Реала" в 24 туре Ла Лиги. При этом неизвестно, сыграет ли ранее травмированный украинский форвард Артем Довбик.

Ситуацию попытался разъяснить главный конкурент украинца и легенда клуба Кристиан Стуани. Слова футболиста привел портал AS.

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По словам Стуани, Довбик хочет сыграть с "Реалом" и поэтому активно работает над тем, чтобы выйти на поле против мадридцев.

"Не будучи врачом, я не имею возможности предсказать, сможет ли он выйти на поле или нет. Он приложит все усилия для этого.

Надеемся, что это произойдет, и стремимся к этому, чтобы мы могли использовать все доступные ресурсы и укрепить нашу команду", — отметил Стуани.

Возможность участия Довбика в матче с "Реалом" — это само по себе позитивная новость, поскольку изначально были подозрения, что игрок может не сыграть до конца сезона.

"Жирона" на текущий момент в турнирной таблице Ла Лиги занимает второе место, уступая "Реалу" всего два очка.

Артем в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 24 матчах, забив в них 14 мячей и отдав 7 ассистов. Довбик является лучшим бомбардиром "Жироны" и одним из трех самых результативных игроков чемпионата Испании.

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футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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