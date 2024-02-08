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Довбик повернувся до тренувань перед матчем із Реалом

8 лютого 2024 07:03
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Агабекян Карен
редактор
Довбик повернувся до тренувань перед матчем із Реалом
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Артем Довбик знову почав тренуватись. Можливо, він зіграє із "Реалом".

Про це повідомила LaLigaTV у соціальних мережах.

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Чи зіграє Довбик у наступному матчі

Незважаючи на повернення Довбика до тренувань, не уточнюється, він працює індивідуально, чи разом із основною командою.

На цю мить Артем має кілька днів, щоб підготуватися до важливого матчу. Напевно, з перших хвилин зіграє готовий до гри ветеран Крістіан Стуані. Довбика, якщо не буде проблем із коліном, можуть випустити у другому таймі.

10 лютого в рамках 24 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти головного конкурента у турнірній таблиці — мадридського "Реала". Наразі каталонці йдуть на другому місці та відстають від суперників на два очки.

Артем цього сезону зіграв за "Жирону" у 24 матчах, забивши в них 14 м'ячів і віддавши 7 ассистів. Довбик є найкращим бомбардиром "Жирони" і одним із трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

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футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

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