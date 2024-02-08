Довбик повернувся до тренувань перед матчем із Реалом

Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард Артем Довбик знову почав тренуватись. Можливо, він зіграє із "Реалом".

Про це повідомила LaLigaTV у соціальних мережах.

Читайте також:

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in Bernabéu on Saturday 👀 #LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024

Чи зіграє Довбик у наступному матчі

Незважаючи на повернення Довбика до тренувань, не уточнюється, він працює індивідуально, чи разом із основною командою.

На цю мить Артем має кілька днів, щоб підготуватися до важливого матчу. Напевно, з перших хвилин зіграє готовий до гри ветеран Крістіан Стуані. Довбика, якщо не буде проблем із коліном, можуть випустити у другому таймі.

10 лютого в рамках 24 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти головного конкурента у турнірній таблиці — мадридського "Реала". Наразі каталонці йдуть на другому місці та відстають від суперників на два очки.

Артем цього сезону зіграв за "Жирону" у 24 матчах, забивши в них 14 м'ячів і віддавши 7 ассистів. Довбик є найкращим бомбардиром "Жирони" і одним із трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще кілька футболістів основного складу.

Керівництво луганської "Зорі" відмовилося відпускати свого футболіста до "Динамо".

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне.

Боксер Олександр Усик знайшов нового суперника, з яким вийде на ринг замість Тайсона Ф'юрі.

Український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.