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Довбик вернулся к тренировкам перед матчем с Реалом

8 февраля 2024 07:03
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Агабекян Карен
редактор
Довбик вернулся к тренировкам перед матчем с Реалом
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард Артем Довбик снова начал тренироваться. Возможно, он сыграет с "Реалом".

 Об этом сообщила LaLigaTV в социальных сетях.

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Сыграет ли Довбик в следующем матче

Несмотря на возвращение Довбика к тренировкам, не уточняется, он работает индивидуально, ли вместе с основной командой.

На текущий момент у Артема есть несколько дней, чтобы подготовиться к важному матчу. Вероятно, с первых минут сыграет готовый к игре ветеран Кристиан Стуани. Довбика, если не будет проблем с коленом, могут выпустить во втором тайме.

10 февраля в рамках 24 тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет против главного конкурента в турнирной таблице — мадридского "Реала". На текущий момент каталонцы идет на втором месте и отстают от соперников на два очка.

Артем в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 24 матчах, забив в них 14 мячей и отдав 7 асистов. Довбик является лучшим бомбардиром "Жироны" и одним из трех самых результативных игроков чемпионата Испании.

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футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Испанская Ла Лига
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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