Довбик вернулся к тренировкам перед матчем с Реалом

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард Артем Довбик снова начал тренироваться. Возможно, он сыграет с "Реалом".

Об этом сообщила LaLigaTV в социальных сетях.

Читайте также:

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday 👀#LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024

Сыграет ли Довбик в следующем матче

Несмотря на возвращение Довбика к тренировкам, не уточняется, он работает индивидуально, ли вместе с основной командой.

На текущий момент у Артема есть несколько дней, чтобы подготовиться к важному матчу. Вероятно, с первых минут сыграет готовый к игре ветеран Кристиан Стуани. Довбика, если не будет проблем с коленом, могут выпустить во втором тайме.

10 февраля в рамках 24 тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет против главного конкурента в турнирной таблице — мадридского "Реала". На текущий момент каталонцы идет на втором месте и отстают от соперников на два очка.

Артем в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 24 матчах, забив в них 14 мячей и отдав 7 асистов. Довбик является лучшим бомбардиром "Жироны" и одним из трех самых результативных игроков чемпионата Испании.

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава.

Руководство луганской "Зари" отказалось отпускать своего футболиста в "Динамо".

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне.

Боксер Александр Усик нашел нового соперника, с которым выйдет на ринг вместо Тайсона Фьюри.

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.